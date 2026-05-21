На АЗС снова смена ценников: сколько стоит топливо 21 мая и где цены самые низкие

Главное: Бензин : Цены изменились только в сети "Укрнафта", где марки 98 (Energy), А-95 и А-92 подорожали, а 95 (Energy) подешевел.

ДТ : Стоимость дизельного топлива за сутки не изменилась ни на одной АЗС. Обычное ДТ продают по самой низкой цене - 86,90 грн/л.

Газ: Автогаз продемонстрировал полную стабильность по всем сетям без каких-либо колебаний за сутки. Самый дешевый традиционно остается в "Укрнафте" - 46,90 грн/л.

Что изменилось на АЗС за сутки

В государственной сети "Укрнафта" за сутки произошли такие колебания цен:

Бензин 98 (Energy): подорожал на +0,50 грн (с 82,40 грн до 82,90 грн)

Бензин 95 (Energy): подешевел на -2,50 грн (с 76,40 грн до 73,90 грн)

Бензин А-95: подорожал на +0,50 грн (с 73,40 грн до 73,90 грн)

Бензин А-92: подорожал на +0,50 грн (с 68,40 грн до 68,90 грн)

Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 21 мая (инфографика РБК-Украина)

Цены на дизельное топливо (ДТ) и газ в сети "Укрнафта" остались неизменными.

Сети OKKO, WOG и SOCAR полностью сохранили цены предыдущего дня на все виды топлива.

Детализация цен на АЗС 21 мая, четверг

OKKO

Бензин Pulls 100: 89,90 грн

Бензин Pulls 95: 82,90 грн

Бензин А-95 Евро: 79,90 грн

ДТ Pulls: 92,90 грн

ДТ Евро: 89,90 грн

Газ: 48,90 грн

WOG

Бензин 100: 89,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн

Бензин 95 Евро: 79,90 грн

ДТ Mustang: 92,90 грн

ДТ Евро-5: 89,90 грн

Газ: 48,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 89,99 грн

Бензин NANO 95: 83,99 грн.

Бензин А-95: 79,99 грн

ДТ NANO Extro: 92,99 грн.

ДТ NANO: 89,99 грн.

Газ: 48,99 грн

"Укрнафта"