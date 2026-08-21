АЗС снижают цены: сколько стоят бензин, дизель и газ 21 августа
Часть крупных сетей автозаправочных станций в Украине обновила ценники в направлении снижения. Удешевление коснулось бензина и дизельного горючего.
Сколько стоит бензин, ДТ и автогаз по состоянию на пятницу, 21 августа - рассказывает РБК-Украина в материале.
Главное:
- Бензин: А-95 стоит от 78,90 грн/л ("Укрнафта") до 85,90 грн/л (премиум OKKO, WOG, SOCAR). SOCAR снизил цены на бензины на 50 коп/л; "Укрнафта" сбросила 3 грн/л на 95 Energy.
- Дизель: стандартное ДТ составляет от 89,90 грн/л до 93,90-94,90 грн/л (OKKO, WOG, SOCAR). На SOCAR подешевело ДТ на 1 грн/л.
- Газ: в среднем 42,90-44,50 грн/л (дешевле всего в "Укрнафте", самое дорогое на WOG).
Что изменилось на АЗС в сутки
Ценовые корректировки произошли в двух сетях. SOCAR снизила стоимость почти всей линейки жидкого топлива - все виды бензина (NANO 100, NANO 95 и А-95) подешевели на 50 копеек за литр.
Дизельное топливо на SOCAR (NANO Extro и NANO) сбросило 1 гривну на литре. При этом цена на автогаз осталась фиксированной (43,90 грн/л).
"Укрнафта" в рамках акции снизила цену на один из видов бензина. 95-й (Energy) подешевел сразу на 3 гривны за литр - с 81,90 грн до 78,90 грн, сравнявшись в цене с обычным А-95.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 21 августа (инфографика РБК-Украина)
Остальные позиции (А-92, А-95, 98 Energy, дизель и газ) на АЗС "Укрнафты" сохранили предыдущие стоимости.
OKKO и WOG оставили свои ценники без изменений.
Детализация цен на АЗС 21 августа, пятница
OKKO
- Бензин Pulls 100: 92,90 грн
- Бензин Pulls 95: 85,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 82,90 грн
- ДТ Pulls: 96,90 грн
- ДТ Евро: 93,90 грн
- Газ: 43,90 грн
WOG
- Бензин 100: 92,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
- Бензин 95 Евро: 82,90 грн
- ДТ Mustang: 96,90 грн
- ДТ Евро-5: 93,90 грн
- Газ: 44,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 92,90 грн
- Бензин NANO 95: 85,90 грн
- Бензин А-95: 82,90 грн
- ДТ NANO Extro: 97,90 грн
- ДТ NANO: 94,90 грн
- Газ: 43,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 85,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 78,90 грн
- Бензин А-95: 78,90 грн
- Бензин А-92: 76,90 грн
- ДТ (Energy): 91,90 грн
- ДТ: 89,90 грн
- Газ: 42,90 грн