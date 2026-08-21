ua en ru
Пт, 21 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

АЗС снижают цены: сколько стоят бензин, дизель и газ 21 августа

09:07 21.08.2026 Пт
2 мин
Один из видов бензина подешевел сразу на 3 гривны за литр
aimg Мария Кучерявец
АЗС снижают цены: сколько стоят бензин, дизель и газ 21 августа Фото: Дизель и бензин подешевели, но не на всех АЗС (инфографика РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Часть крупных сетей автозаправочных станций в Украине обновила ценники в направлении снижения. Удешевление коснулось бензина и дизельного горючего.

Сколько стоит бензин, ДТ и автогаз по состоянию на пятницу, 21 августа - рассказывает РБК-Украина в материале.

Главное:

  • Бензин: А-95 стоит от 78,90 грн/л ("Укрнафта") до 85,90 грн/л (премиум OKKO, WOG, SOCAR). SOCAR снизил цены на бензины на 50 коп/л; "Укрнафта" сбросила 3 грн/л на 95 Energy.
  • Дизель: стандартное ДТ составляет от 89,90 грн/л до 93,90-94,90 грн/л (OKKO, WOG, SOCAR). На SOCAR подешевело ДТ на 1 грн/л.
  • Газ: в среднем 42,90-44,50 грн/л (дешевле всего в "Укрнафте", самое дорогое на WOG).

Что изменилось на АЗС в сутки

Ценовые корректировки произошли в двух сетях. SOCAR снизила стоимость почти всей линейки жидкого топлива - все виды бензина (NANO 100, NANO 95 и А-95) подешевели на 50 копеек за литр.

Дизельное топливо на SOCAR (NANO Extro и NANO) сбросило 1 гривну на литре. При этом цена на автогаз осталась фиксированной (43,90 грн/л).

"Укрнафта" в рамках акции снизила цену на один из видов бензина. 95-й (Energy) подешевел сразу на 3 гривны за литр - с 81,90 грн до 78,90 грн, сравнявшись в цене с обычным А-95.

АЗС снижают цены: сколько стоят бензин, дизель и газ 21 августа

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 21 августа (инфографика РБК-Украина)

Остальные позиции (А-92, А-95, 98 Energy, дизель и газ) на АЗС "Укрнафты" сохранили предыдущие стоимости.

OKKO и WOG оставили свои ценники без изменений.

Детализация цен на АЗС 21 августа, пятница

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 92,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 82,90 грн
  • ДТ Pulls: 96,90 грн
  • ДТ Евро: 93,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 92,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 82,90 грн
  • ДТ Mustang: 96,90 грн
  • ДТ Евро-5: 93,90 грн
  • Газ: 44,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 92,90 грн
  • Бензин NANO 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95: 82,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 97,90 грн
  • ДТ NANO: 94,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 85,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 78,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • Бензин А-92: 76,90 грн
  • ДТ (Energy): 91,90 грн
  • ДТ: 89,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
Читайте также: Масло и хлеб подешевели, а молоко дорожает: супермаркеты обновили цены
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
АЗС ОККО Укрнафта WOG Бензин Цены на бензин Цена на газ Газ Дизтопливо
Новости
Сумы атаковали вражеские дроны: загорелась жилая двухэтажка
Сумы атаковали вражеские дроны: загорелась жилая двухэтажка
Аналитика
Венгры поняли, что лучше не иметь дела с Россией: интервью с послом в Венгрии Шандором
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Венгры поняли, что лучше не иметь дела с Россией: интервью с послом в Венгрии Шандором