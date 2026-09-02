На АЗС подорожало все топливо: сколько стоит бензин, дизель и газ 2 сентября

Большие сети АЗС обновили ценники, повысив стоимость бензина, дизеля и автогаза. Топливо подорожало за сутки в среднем на 1 гривну за литр.
Об изменениях на АЗС и сколько стоят бензин, дизель и автогаз по состоянию на среду, 2 сентября - в материале РБК-Украина.
Сеть WOG повысила стоимость всех видов горючего. Бензин 100, Mustang 95, 95 Евро, а также ДТ Mustang и ДТ Евро-5 подорожали на 1,00 грн/л. Автогаз - самый дорогой из предложенных, за сутки прибавил в цене 1,00 грн/л и стоит 45,50 грн/л.
На SOCAR цены на бензин и автогаз остались прежними. В то же время, дизельное топливо подорожало на 1,00 грн/л: ДТ NANO Extro стоит 98,90 грн/л, а ДТ NANO - 95,90 грн/л.
"Укрнафта" повысила цены на бензиновую линейку на 1,00 грн/л (95 Energy - 82,90 грн/л, А-95 - 79,90 грн/л, А-92 - 77,90 грн/л). Стоимость дизеля и автогаза осталась без изменений.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 2 сентября (инфографика РБК-Украина)
OKKO сохранила ценники на все виды горючего и автогаз на уровне 1 сентября.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"