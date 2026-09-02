На АЗС подорожало все топливо: сколько стоит бензин, дизель и газ 2 сентября

Как изменились цены за сутки

Сеть WOG повысила стоимость всех видов горючего. Бензин 100, Mustang 95, 95 Евро, а также ДТ Mustang и ДТ Евро-5 подорожали на 1,00 грн/л. Автогаз - самый дорогой из предложенных, за сутки прибавил в цене 1,00 грн/л и стоит 45,50 грн/л.

На SOCAR цены на бензин и автогаз остались прежними. В то же время, дизельное топливо подорожало на 1,00 грн/л: ДТ NANO Extro стоит 98,90 грн/л, а ДТ NANO - 95,90 грн/л.

"Укрнафта" повысила цены на бензиновую линейку на 1,00 грн/л (95 Energy - 82,90 грн/л, А-95 - 79,90 грн/л, А-92 - 77,90 грн/л). Стоимость дизеля и автогаза осталась без изменений.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 2 сентября (инфографика РБК-Украина)

OKKO сохранила ценники на все виды горючего и автогаз на уровне 1 сентября.

Детализация цен на АЗС 2 сентября, среда

OKKO

Бензин Pulls 100: 93,90 грн

Бензин Pulls 95: 86,90 грн

Бензин А-95 Евро: 83,90 грн

ДТ Pulls: 96,90 грн

ДТ Евро: 93,90 грн

Газ: 44,90 грн

WOG

Бензин 100: 94,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 87,90 грн

Бензин 95 Евро: 84,90 грн

ДТ Mustang: 97,90 грн

ДТ Евро-5: 94,90 грн

Газ: 45,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 93,90 грн

Бензин NANO 95: 86,90 грн

Бензин А-95: 83,90 грн

ДТ NANO Extro: 98,90 грн

ДТ NANO: 95,90 грн

Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"