На АЗС подорожчало все пальне: скільки коштує бензин, дизель та газ 2 вересня

Як змінилися ціни за добу

Мережа WOG підвищила вартість усіх видів пального. Бензин 100, Mustang 95, 95 Євро, а також ДП Mustang і ДП Євро-5 подорожчали на 1,00 грн/л. Автогаз - найдорожчий із запропонованих, за добу додав у ціні 1,00 грн/л і коштує 45,50 грн/л.

На SOCAR ціни на бензин та автогаз залишилися без змін. Водночас дизельне пальне подорожчало на 1,00 грн/л: ДП NANO Extro коштує 98,90 грн/л, а ДП NANO - 95,90 грн/л.

"Укрнафта" підвищила ціни на бензинову лінійку на 1,00 грн/л (95 Energy - 82,90 грн/л, А-95 - 79,90 грн/л, А-92 - 77,90 грн/л). Вартість дизелю та автогазу залишилася без змін.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 2 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Натомість OKKO зберегла цінники на всі види пального та автогаз на рівні 1 вересня.

Деталізація цін на АЗС 2 вересня, середа

OKKO

Бензин Pulls 100: 93,90 грн

Бензин Pulls 95: 86,90 грн

Бензин А-95 Євро: 83,90 грн

ДП Pulls: 96,90 грн

ДП Євро: 93,90 грн

Газ: 44,90 грн

WOG

Бензин 100: 94,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 87,90 грн

Бензин 95 Євро: 84,90 грн

ДП Mustang: 97,90 грн

ДП Євро-5: 94,90 грн

Газ: 45,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 93,90 грн

Бензин NANO 95: 86,90 грн

Бензин А-95: 83,90 грн

ДП NANO Extro: 98,90 грн

ДП NANO: 95,90 грн

Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"