На АЗС очередное обновление цен: сколько стоит бензин, дизель и газ 13 октября

На украинском рынке топлива продолжаются разнонаправленные ценовые колебания. Если одни сети продолжают поднимать стоимость автомобильного газа, другие неожиданно снижают цены на бензин и дизельное топливо.

Сколько стоит топливо на АЗС 13 октября - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на рынке

Подорожание автогаза: Сеть OKKO повысила цену на газ на 1 гривну (до 48,90 грн/л) по сравнению с WOG и SOCAR. Также на 1 гривну подняла цену сеть UPG (до 46,90 грн/л). Самую низкую цену на газ удерживает "Укрнафта" - 44,90 грн/л.

Снижение цен на SOCAR: Сеть премиальных заправок провела корректировку в сторону уменьшения, снизив цены на бензины и дизельное топливо сразу на 1 гривну. В частности, базовый А-95 подешевел до 94,90 грн/л, а премиальный NANO 100 - до 104,00 грн/л.

Стабильность других сетей: Сети WOG и "Укрнафта" оставили свои ценники на прежних уровнях без новых изменений.

Фото: цены на АЗС 13 октября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 13 октября

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Евро: 92,90 грн

ДТ Pulls: 102,90 грн

ДТ Евро: 99,90 грн

Газ: 48,90 грн (+1 грн)

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

102,90 грн Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Евро: 92,90 грн

ДТ Mustang: 102,90 грн

ДТ Евро-5: 99,90 грн

Газ: 48,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 104,00 грн (-1 грн)

Бензин NANO 95: 97,90 грн (-1 грн)

Бензин А-95: 94,90 грн (-1 грн)

ДТ NANO Extro: 104,00 грн (-1 грн)

ДТ NANO: 103,00 грн (-1 грн)

Газ: 48,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДТ (Energy): 99,90 грн

ДТ: 97,90 грн

Газ: 44,90 грн

UPG