На АЗС очередное обновление цен: сколько стоит бензин, дизель и газ 13 октября
На украинском рынке топлива продолжаются разнонаправленные ценовые колебания. Если одни сети продолжают поднимать стоимость автомобильного газа, другие неожиданно снижают цены на бензин и дизельное топливо.
Сколько стоит топливо на АЗС 13 октября - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ситуация на рынке
Подорожание автогаза: Сеть OKKO повысила цену на газ на 1 гривну (до 48,90 грн/л) по сравнению с WOG и SOCAR. Также на 1 гривну подняла цену сеть UPG (до 46,90 грн/л). Самую низкую цену на газ удерживает "Укрнафта" - 44,90 грн/л.
Снижение цен на SOCAR: Сеть премиальных заправок провела корректировку в сторону уменьшения, снизив цены на бензины и дизельное топливо сразу на 1 гривну. В частности, базовый А-95 подешевел до 94,90 грн/л, а премиальный NANO 100 - до 104,00 грн/л.
Стабильность других сетей: Сети WOG и "Укрнафта" оставили свои ценники на прежних уровнях без новых изменений.
Детализация цен на АЗС 13 октября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Pulls: 102,90 грн
- ДТ Евро: 99,90 грн
- Газ: 48,90 грн (+1 грн)
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Mustang: 102,90 грн
- ДТ Евро-5: 99,90 грн
- Газ: 48,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 104,00 грн (-1 грн)
- Бензин NANO 95: 97,90 грн (-1 грн)
- Бензин А-95: 94,90 грн (-1 грн)
- ДТ NANO Extro: 104,00 грн (-1 грн)
- ДТ NANO: 103,00 грн (-1 грн)
- Газ: 48,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДТ (Energy): 99,90 грн
- ДТ: 97,90 грн
- Газ: 44,90 грн
UPG
- Бензин UPG 100: 99,90 грн
- Бензин UPG 95: 91,90 грн
- Бензин A-95: 88,90 грн
- ДТ upgDIESEL: 99,90 грн
- ДТ EURO DIESEL: 97,90 грн
- Газ: 46,90 грн (+1 грн)