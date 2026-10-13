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Главная » Бизнес » Экономика

На АЗС очередное обновление цен: сколько стоит бензин, дизель и газ 13 октября

07:17 13.10.2026 Вт
2 мин
aimg Ирина Гамерская
На АЗС очередное обновление цен: сколько стоит бензин, дизель и газ 13 октября Фото: цены на АЗС выросли 13 октября (Getty Images)
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На украинском рынке топлива продолжаются разнонаправленные ценовые колебания. Если одни сети продолжают поднимать стоимость автомобильного газа, другие неожиданно снижают цены на бензин и дизельное топливо.

Сколько стоит топливо на АЗС 13 октября - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на рынке

Подорожание автогаза: Сеть OKKO повысила цену на газ на 1 гривну (до 48,90 грн/л) по сравнению с WOG и SOCAR. Также на 1 гривну подняла цену сеть UPG (до 46,90 грн/л). Самую низкую цену на газ удерживает "Укрнафта" - 44,90 грн/л.

Снижение цен на SOCAR: Сеть премиальных заправок провела корректировку в сторону уменьшения, снизив цены на бензины и дизельное топливо сразу на 1 гривну. В частности, базовый А-95 подешевел до 94,90 грн/л, а премиальный NANO 100 - до 104,00 грн/л.

Стабильность других сетей: Сети WOG и "Укрнафта" оставили свои ценники на прежних уровнях без новых изменений.

На АЗС очередное обновление цен: сколько стоит бензин, дизель и газ 13 октября
Фото: цены на АЗС 13 октября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 13 октября

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Pulls: 102,90 грн
  • ДТ Евро: 99,90 грн
  • Газ: 48,90 грн (+1 грн)

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Mustang: 102,90 грн
  • ДТ Евро-5: 99,90 грн
  • Газ: 48,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн (-1 грн)
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн (-1 грн)
  • Бензин А-95: 94,90 грн (-1 грн)
  • ДТ NANO Extro: 104,00 грн (-1 грн)
  • ДТ NANO: 103,00 грн (-1 грн)
  • Газ: 48,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДТ (Energy): 99,90 грн
  • ДТ: 97,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 99,90 грн
  • Бензин UPG 95: 91,90 грн
  • Бензин A-95: 88,90 грн
  • ДТ upgDIESEL: 99,90 грн
  • ДТ EURO DIESEL: 97,90 грн
  • Газ: 46,90 грн (+1 грн)

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