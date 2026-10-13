ua en ru
Вт, 13 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

На АЗС чергове оновлення цін: скільки коштує бензин, дизель та газ 13 жовтня

07:17 13.10.2026 Вт
2 хв
aimg Ірина Гамерська
На АЗС чергове оновлення цін: скільки коштує бензин, дизель та газ 13 жовтня Фото: ціни на АЗС зросли 13 жовтня (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

На українському ринку пального тривають різноспрямовані цінові коливання. Якщо одні мережі продовжують піднімати вартість автомобільного газу, то інші несподівано знижують ціни на бензин і дизельне пальне.

Скільки коштує пальне на АЗС 13 жовтня - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на ринку

Здорожчання автогазу: Мережа OKKO підвищила ціну на газ на 1 гривню (до 48,90 грн/л), зрівнявшись із WOG та SOCAR. Також на 1 гривню підняла ціну мережа UPG (до 46,90 грн/л). Найнижчу ціну на газ утримує "Укрнафта" - 44,90 грн/л.

Зниження цін на SOCAR: Мережа преміальних заправок провела коригування у бік зменшення, знизивши ціни на бензини та дизельне пальне одразу на 1 гривню. Зокрема, базовий А-95 подешевшав до 94,90 грн/л, а преміальний NANO 100 - до 104,00 грн/л.

Стабільність решти мереж: Мережі WOG та "Укрнафта" залишили свої цінники на попередніх рівнях без нових змін.

На АЗС чергове оновлення цін: скільки коштує бензин, дизель та газ 13 жовтня
Фото: ціни на АЗС 13 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 13 жовтня

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Pulls: 102,90 грн
  • ДП Євро: 99,90 грн
  • Газ: 48,90 грн (+1 грн)

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Mustang: 102,90 грн
  • ДП Євро-5: 99,90 грн
  • Газ: 48,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн (-1 грн)
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн (-1 грн)
  • Бензин А-95: 94,90 грн (-1 грн)
  • ДП NANO Extro: 104,00 грн (-1 грн)
  • ДП NANO: 103,00 грн (-1 грн)
  • Газ: 48,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДП (Energy): 99,90 грн
  • ДП: 97,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 99,90 грн
  • Бензин UPG 95: 91,90 грн
  • Бензин A-95: 88,90 грн
  • ДП upgDIESEL: 99,90 грн
  • ДП EURO DIESEL: 97,90 грн
  • Газ: 46,90 грн (+1 грн)

Читайте також: Долар іде вгору, а євро падає: курс НБУ на 13 жовтня і що буде з готівковим курсом

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ціни на бензин
Новини
РФ атакувала Львівську область: горять будинки та пошкоджені авто
РФ атакувала Львівську область: горять будинки та пошкоджені авто
Аналітика
Зима під ударами. Що задумали росіяни проти енергетики та чи буде тепло у містах
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Зима під ударами. Що задумали росіяни проти енергетики та чи буде тепло у містах