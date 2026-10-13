На АЗС чергове оновлення цін: скільки коштує бензин, дизель та газ 13 жовтня

На українському ринку пального тривають різноспрямовані цінові коливання. Якщо одні мережі продовжують піднімати вартість автомобільного газу, то інші несподівано знижують ціни на бензин і дизельне пальне.

Скільки коштує пальне на АЗС 13 жовтня - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на ринку

Здорожчання автогазу: Мережа OKKO підвищила ціну на газ на 1 гривню (до 48,90 грн/л), зрівнявшись із WOG та SOCAR. Також на 1 гривню підняла ціну мережа UPG (до 46,90 грн/л). Найнижчу ціну на газ утримує "Укрнафта" - 44,90 грн/л.

Зниження цін на SOCAR: Мережа преміальних заправок провела коригування у бік зменшення, знизивши ціни на бензини та дизельне пальне одразу на 1 гривню. Зокрема, базовий А-95 подешевшав до 94,90 грн/л, а преміальний NANO 100 - до 104,00 грн/л.

Стабільність решти мереж: Мережі WOG та "Укрнафта" залишили свої цінники на попередніх рівнях без нових змін.

Фото: ціни на АЗС 13 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 13 жовтня

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Євро: 92,90 грн

ДП Pulls: 102,90 грн

ДП Євро: 99,90 грн

Газ: 48,90 грн (+1 грн)

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

102,90 грн Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Євро: 92,90 грн

ДП Mustang: 102,90 грн

ДП Євро-5: 99,90 грн

Газ: 48,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 104,00 грн (-1 грн)

Бензин NANO 95: 97,90 грн (-1 грн)

Бензин А-95: 94,90 грн (-1 грн)

ДП NANO Extro: 104,00 грн (-1 грн)

ДП NANO: 103,00 грн (-1 грн)

Газ: 48,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДП (Energy): 99,90 грн

ДП: 97,90 грн

Газ: 44,90 грн

UPG