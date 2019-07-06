ОБСЄ схвалила резолюцію про мілітаризацію РФ Криму, Чорного й Азовського моря

Фото: Парламентська асамблея ОБСЄ (AP)

Резолюцію підтримали 54 члени комітету

Постійний член делегації України у Парламентській асамблеї Організації безпеки й співробітництва Європи (ОБСЄ) Рефат Чубаров повідомив, що попри шалений спротив росіян, комітетом з політичних питань і безпеки була ухвалена резолюція щодо мілітаризації Росією Криму, Чорного та Азовського моря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чубарова у Facebook.

"Резолюція щодо мілітаризації РФ тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Україна, Чорного і Азовського морів, попри шалений спротив та галас росіян, схвалена", - заявив Чубаров.

Також він додав, що резолюція була підтримана 54 членами комітету, проти проголосували 6, ще 6 утримались.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ОБСЄ відхилили російську поправку в резолюцію щодо Донбасу та Криму. Комітет з політичних питань та безпеки Парламентської асамблеї ОБСЄ відхилив поправку російської делегації, яка повинна була б виключити з тексту резолюції щодо Східної України та Криму слова про деокупацію Кримського півострову.