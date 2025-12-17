В "Азове" показали, как уничтожают оккупантов на Добропольском направлении (видео)
Украинские бойцы уничтожили штурмовую группу россиян на Добропольском направлении. Оккупанты для наступления задействовали 16 квадроциклов, но ни один не добрался до цели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 1-го корпуса НГУ "Азов".
"Благодаря профессиональной и оперативной реакции Сил обороны Украины, очередное российское наступление завершилось на полпути", - говорится в сообщении.
Отмечается, что воспользовавшись туманом и плохой видимостью, россияне пытались осуществить мотопехотный штурм в полосе ответственности 1 корпуса НГУ "Азов".
Враг задействовал 16 квадроциклов, много пехоты, чтобы заехать как можно дальше. Однако ни один квадроцикл не добрался до цели.
"Еще на подъезде к позициям Сил обороны штурмовая группа оккупантов была разбита. Удачная совместная работа подразделений беспилотных систем, артиллерии и заблаговременное минирование сделали эту "прогулку" последним ярким воспоминанием для ее участников", - рассказали в "Азове".
Потери России в войне
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 192 350 военных.
В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1730 человек.
Также украинские воины обезвредили шесть танков, 21 боевую бронированную машину, 33 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 167 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 179 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.
Также мы сообщали, что на Добропольском направлении украинские пограничники отбили попытку штурма российских захватчиков. Враг понес потери.