"Азов" показал кадры с только что отбитых позиций вблизи Тернов

"В результате успешной операции, проведенной 12-й бригадой специального назначения "Азов", 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой и смежными подразделениями, Силы обороны откинули врага от Тернов и Ямполевки и закрепились на освобожденных позициях", - говорится в сообщении.

Как отмечают военные, части оккупантов понесли тяжелые потери: техника уничтожалась десятками, личный состав - сотнями.

"Азов" показал видео только что отбитых позиций вблизи Тернов, где российские военные штурмуют потерянные окопы, действуя хаотично и без всякого плана.

В частности, на кадрах, записанных на экшн-камеру бойца 12-й бригады специального назначения "Азов", ликвидация оккупанта на подступах к недавно отбитым Силами обороны позициям.

Ситуация в районе Тернов

С начала года противник непрерывно атаковал позиции Сил обороны вблизи Тернов Донецкой области, на Лиманском направлении. Ситуация на направлении была угрожающей: оккупанты не жалели ни личного состава, ни техники, чтобы захватить поселок.

Терны в Донецкой области (deepstatemap)

В конце мая сообщалось, что россияне планируют возобновить наступление на Лиманском направлении в Донецкой области и для этого они проводят разведку водных переправ. В начале июня оккупанты активизировались на Лиманском направлении, хотя ВСУ успешно отбивают атаки.