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"Азов" показал боевого робота "Лють 2.0" на вооружении бригады

Фото: военные бригады "АЗОВ" показали тренировку с боевой платформой "Лют 2.0" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные бригады "АЗОВ" показали боевую платформу "Лють 2.0". Боевой робот помогает военным проводить разведку на опасных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Азов".

Военные объяснили, что украинский роботизированный дрон имеет пулеметное вооружение, до 20 км запаса хода, 3 дня автономной работы и 4 класс защиты.

Какие задачи выполняет "Лют 2.0"

  • огневая поддержка пехоты;
  • разведка поля боя на опасных участках

"Платформа имеет положительные отзывы от азовских операторов дронов. Она значительно облегчит жизнь бойцов на передовой", - добавили в бригаде.

 

 

Производство оружия в Украине

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Украина начала активно наращивать производство собственного оружия.

Отметим, что вчера президент Украины Владимир Зеленский показал оружие украинского производства, а также результаты его боевого применения.

Отметим также, что в Министерстве по вопросам стратегических отраслей и промышленности заявляли, что Украина может за год произвести более 3 млн. беспилотников.

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