"Азов" показал боевого робота "Лють 2.0" на вооружении бригады

Производство оружия в Украине

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Украина начала активно наращивать производство собственного оружия.

Отметим, что вчера президент Украины Владимир Зеленский показал оружие украинского производства, а также результаты его боевого применения.

Отметим также, что в Министерстве по вопросам стратегических отраслей и промышленности заявляли, что Украина может за год произвести более 3 млн. беспилотников.

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