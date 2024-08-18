"Азов" показав бойового робота "Лють 2.0" на озброєнні бригади (фото)

Виробництво зброї в Україні

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Україна почала активно нарощувати виробництво власної зброї.

Зауважимо, що вчора президент України Володимир Зеленський показав зброю українського виробництва, а також результати її бойового застосування.

Зауважимо також, що у Міністерстві з питань стратегічних галузей та промисловості заявляли, що Україна може за рік виготовити понад 3 млн безпілотників.

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