Въезд в Украину в Одесской области ограничен: какие альтернативные маршруты
В Одесской области затруднен подъезд к ряду пунктов пропуска на украинско-молдавской границе, в частности, приостановлено движение по трассе "Одесса-Рени". Причина - атака россиян по объекту инфраструктуры вблизи населенного пункта Маяки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной пограничной службы Украины.
Госпогранслужба отметила, что доезд затруднен к следующим пунктам пропуска:
- "Паланка - Маяки - Удобное"
- "Рени - Джурджулешты"
- "Табаки - Мирное"
- "Виноградовка - Вулканешты"
- "Староказачье - Тудора"
- "Новые Трояны - Чадыр Лунга"
- "Орловка - Исакча"
- "Долинское"
- "Зализничное"
- "Лесное"
- "Серпневое"
- "Малоярославец"
"Граждан, следующих на въезд в Украину в направлении города Одесса информируют об ограничениях и перенаправляют на альтернативные маршруты. Взаимодействие с пограничной полицией Республики Молдова усилено", - говорится в сообщении.
Украинцев призвали отдать предпочтение пунктам пропуска в Винницкой области, а также "Мамалыга" и "Сокиряны" в Черновицкой области.
Госпогранслужба отметила, что движение транспорта в пункте пропуска "Могилев-Подольский" на границе с Молдовой в Винницкой области уже увеличилось.
Напомним, вечером 18 декабря российские оккупанты совершили очередной террористический акт. Россияне атаковали дроном мост возле села Маяки под Одессой.
Беспилотник попал по автомобилю, в котором ехала женщина с детьми. В результате теракта оккупантов женщина погибла, дети получили тяжелые ранения.
Отметим, 17 декабря оккупанты нанесли по Одесской области две волны ударов. В результате терактов был поврежден объект транспортной инфраструктуры, на месте возник пожар, который спасатели быстро потушили.