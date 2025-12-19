Въезд в Украину в Одесской области ограничен: какие альтернативные маршруты

В Одесской области затруднен подъезд к ряду пунктов пропуска на украинско-молдавской границе, в частности, приостановлено движение по трассе "Одесса-Рени". Причина - атака россиян по объекту инфраструктуры вблизи населенного пункта Маяки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной пограничной службы Украины.

Госпогранслужба отметила, что доезд затруднен к следующим пунктам пропуска:

"Паланка - Маяки - Удобное"

"Рени - Джурджулешты"

"Табаки - Мирное"

"Виноградовка - Вулканешты"

"Староказачье - Тудора"

"Новые Трояны - Чадыр Лунга"

"Орловка - Исакча"

"Долинское"

"Зализничное"

"Лесное"

"Серпневое"

"Малоярославец"

"Граждан, следующих на въезд в Украину в направлении города Одесса информируют об ограничениях и перенаправляют на альтернативные маршруты. Взаимодействие с пограничной полицией Республики Молдова усилено", - говорится в сообщении.

Украинцев призвали отдать предпочтение пунктам пропуска в Винницкой области, а также "Мамалыга" и "Сокиряны" в Черновицкой области.

Госпогранслужба отметила, что движение транспорта в пункте пропуска "Могилев-Подольский" на границе с Молдовой в Винницкой области уже увеличилось.