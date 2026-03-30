Ажиотаж на границе с Польшей: где сейчас самые большие очереди и как их объехать

"В последние дни наблюдается увеличение транспортных средств на украинско-польской границе. В связи с приближением Пасхи возросло количество граждан, которые возвращаются в Украину", - отметили в Государственной таможенной службе Украины.

Так, наиболее загруженными остаются пункты пропуска "Краковец - Корчева" и "Шегини - Медика".

"Чтобы сэкономить время ожидания, рекомендуем водителям и гражданам выбирать альтернативные пункты пропуска: "Угринов - Долгобичув", "Рава-Русская - Хребенне", "Грушев - Будомеж", "Нижанковичи - Мальховице", "Смильница - Кросценко", - добавили в таможенной службе.

Очереди на границе Украины и Польши

Ранее сообщалось, что рост пассажиропотока между Украиной и Польшей начался в минувшую субботу, когда стартовали весенние каникулы у школьников. Тогда преимущество было на выезд из Украины, а в будни интенсивность движения несколько снизилась.