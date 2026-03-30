Ажиотаж на границе с Польшей: где сейчас самые большие очереди и как их объехать

11:37 30.03.2026 Пн
2 мин
Украинцам объяснили, как объехать очереди на границе с Польшей
aimg Константин Широкун
Фото: украинцам объяснили, как объехать очереди на границе с Польшей (Getty Images)

Накануне Пасхи очереди на границе Украины и Польши существенно увеличиваются, названы наименее загруженные пункты пропуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной таможенной службы Украины.

Читайте также: Ажиотаж на границе: в ГПСУ назвали причину очередей на въезд в Украину и дали совет

"В последние дни наблюдается увеличение транспортных средств на украинско-польской границе. В связи с приближением Пасхи возросло количество граждан, которые возвращаются в Украину", - отметили в Государственной таможенной службе Украины.

Так, наиболее загруженными остаются пункты пропуска "Краковец - Корчева" и "Шегини - Медика".

"Чтобы сэкономить время ожидания, рекомендуем водителям и гражданам выбирать альтернативные пункты пропуска: "Угринов - Долгобичув", "Рава-Русская - Хребенне", "Грушев - Будомеж", "Нижанковичи - Мальховице", "Смильница - Кросценко", - добавили в таможенной службе.

Очереди на границе Украины и Польши

Ранее сообщалось, что рост пассажиропотока между Украиной и Польшей начался в минувшую субботу, когда стартовали весенние каникулы у школьников. Тогда преимущество было на выезд из Украины, а в будни интенсивность движения несколько снизилась.

По данным ГПСУ, в пятницу, 27 марта, границу пересекли почти 90 тысяч человек, а на следующий день - уже 107 тысяч. Если в пятницу потоки на въезд и выезд были примерно равными, то в субботу преимущество уже было на стороне тех, кто возвращался в Украину: таких граждан было на 12 тысяч больше.

На отдельных переходах на границе с Польшей очередь составляет 150-200 автомобилей. Пограничники советуют перед поездкой проверять загруженность пунктов пропуска и, по возможности, выбирать менее нагруженные направления.

