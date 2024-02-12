В Азербайджане ЦИК подтвердила победу на выборах действующего президента Алиева

В Азербайджане по результатам подсчета голосов на внеочередных выборах президента, состоявшихся 7 февраля, победу одержал действующий глава государства Ильхам Алиев.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на АЗЕРТАДЖ .

На заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) были объявлены результаты подсчета голосов на выборах, согласно которым Алиев получил 92,12% - его кандидатуру поддержали всего 4 567 458 избирателей.

Остальные шесть "соперников" действующего президента на выборах получили гораздо меньшее количество голосов. Так, кандидат на выборах Запад Орудж имеет по данным ЦИК 2,17%, Фазиль Мустафа - 1,99%, Гудрат Гасангулиев - 1,72%, Рази Нуруллаев - 0,80%, Эльшад Мусаев - 0,66% и Фуад Алиев - 0,54%.

В заявлении азербайджанского ЦИК также говорится, что явка на этих внеочередных президентских выборах составила 76,43%.

Особенность выборов

На заседании ЦИК было подчеркнуто, что "организованные на высоком уровне выборы, впервые проведенные в условиях полного восстановления суверенитета и территориальной целостности нашей страны, во всех регионах республики, включая освобожденные от оккупации регионы, прошли свободно, справедливо и прозрачно". В ЦИК добавили, что это стало "историческим событием в общественно-политической жизни страны, составляющим исключительное значение".

В отслеживании избирательных процессов приняли участие, в частности, 790 международных наблюдателей, представляющих 72 международных структуры и 89 стран.

Выборы в Азербайджане

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил внеочередные президентские выборы на 7 февраля 2024 года.

Напомним, до этого последний раз выборы президента Азербайджана проводились 11 апреля 2018 года. Они тоже были внеочередными.

К слову, в прошлом году в Азербайджане впервые был проведен электронный экзит-пол. По результатам победу на выборах в четвертый раз подряд одержал действующий президент страны Ильхам Алиев с результатом в 86,53% голосов.