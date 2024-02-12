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В Азербайджані ЦВК підтвердила перемогу на виборах чинного президента Алієва

Понеділок 12 лютого 2024 04:49
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В Азербайджані ЦВК підтвердила перемогу на виборах чинного президента Алієва Фото: Ільхам Алієв, президент Азербайджану (facebook.com/LiderIlhamAliyev)
Автор: Володимир Костирін

В Азербайджані за результатами підрахунку голосів на позачергових виборах президента, що відбулися 7 лютого, перемогу отримав чинний глава держави Ільхам Алієв.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на АЗЕРТАДЖ.

На засіданні Центральної виборчої комісії (ЦВК) були оголошені результати підрахунку голосів на виборах, згідно з якими Алієв отримав 92,12% - його кандидатуру підтримали загалом 4 567 458 виборців.

Інші шість "суперників" чинного президента на виборах отримали значно меншу кількість голосів. Так, кандидат на виборах Захід Орудж має за даними ЦВК 2,17%, Фазіль Мустафа - 1,99%, Гудрат Гасангулієв - 1,72%, Разі Нуруллаєв - 0,80%, Ельшад Мусаєв - 0,66% та Фуад Алієв - 0,54%.

В заяві азербайджанської ЦВК також зазначається, що явка на цих позачергових президентських виборах склала 76,43%.

Особливість виборів

На засіданні ЦВК було наголошено, що "організовані на високому рівні вибори, які вперше були проведені в умовах повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності нашої країни, у всіх регіонах республіки, включаючи звільнені від окупації регіони, пройшли вільно, справедливо та прозоро". У ЦВК додали, що це стало "історичною подією у суспільно-політичній життя країни, що становить виняткове значення".

У відстеженні виборчих процесів взяли участь, зокрема, 790 міжнародних спостерігачів, які представляють 72 міжнародні структури та 89 країн.

Вибори в Азербайджані

Раніше повідомлялося, що у грудні минулого року президент Азербайджану Ільхам Алієв призначив позачергові президентські вибори на 7 лютого 2024 року.

Нагадаємо, до цього востаннє вибори президента Азербайджану проводилися 11 квітня 2018 року. Вони також були позачерговими.

До слова, минулого року в Азербайджані вперше провели електронний екзит-пол. За результатами перемогу на виборах вчетверте поспіль здобув чинний президент країни Ільхам Алієв із результатом у 86,53% голосів.

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Ільхам Алієв Азербайджан Президентські вибори
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