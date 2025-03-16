Азербайджан обвинил Армению в обстреле. Ереван опроверг
Азербайджан заявил, что Армения открыла огонь по его позициям. Ереван отвергает обвинения Баку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Армении.
Азербайджанское государственное агентство "Азертаг" со ссылкой на Минобороны заявило, что в воскресенье, 16 марта, около 9:35 по местному времени военные Армении в районе населенного пункта Дыг Горисского района обстреляли позиции армии Азербайджана. По данным Баку, огонь открыли из стрелкового оружия.
Между тем Министерство обороны Армении отвергает обвинения Азербайджана.
"Сообщение МО Азербайджана о том, что якобы 16 марта в районе 09:45 подразделения вооруженных сил Республики Армения открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных на юго-восточном участке пограничной зоны, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Армения подчеркнула, что предложила создать совместный механизм для расследования случаев нарушения режима прекращения огня или информации о них, однако Азербайджан до сих пор не отреагировал на это предложение.
Конфликт вокруг Нагорного Карабаха
Напомним, в сентябре 2023 года Азербайджан провел "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. Это стало фактически концом вооруженного конфликта между Азербайджаном и Арменией. Однако мирное соглашение между странами до сих пор не было заключено.
К конфликту была причастна также и Россия. Ее так называемые миротворцы находились на территории Нагорного Карабаха.
На этой неделе в МИД Азербайджана сообщили, что завершили с Арменией переговоры по согласованию текста мирного соглашения. Теперь Ереван должен внести поправки в свою конституцию.
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