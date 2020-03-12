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Влада Шрі-Ланки посилила правила в'їзду в країну через коронавірус

Новини » Суспільство     12.03.2020 - 16:12
Влада Шрі-Ланки посилила правила в'їзду в країну через коронавірус
Фото: прапор Шрі-Ланки (flickr.com Nazly Ahmed)

Всім туристам доведеться заздалегідь оформляти електронний дозвіл на в'їзд в країну

Уряд Шрі-Ланки тимчасово призупинило видачу віз іноземним туристам по прибутті в якості заходи контролю за поширенням коронавірусу в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lanka Busness Online.

Як повідомляється, припинення видачі віз по прибуттю буде діяти до подальшого повідомлення.

Однак всім туристам доведеться заздалегідь оформляти електронний дозвіл на в'їзд до країни. До 30 квітня поточного року ETA залишається безкоштовною.

Також влада закликала громадськість якомога більше уникати поїздок за кордон, якщо це не є надзвичайною необхідністю.

У заяві уряду йдеться, що карантинні заходи щодо запобігання поширення коронавірусу COVID-19 у країні застосовні не тільки до громадян, які перебувають в Італії, Південної Кореї та Ірану, але і до іноземців.

Нагадаємо, 12 березня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у зверненні до нації оголосив про заборону на поїздки з Європи у зв'язку з поширенням коронавіруса. Однак американський президент зазначив, що дані заходи не будуть поширюватися на Великобританію.

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила пандемію коронавіруса у світі.

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