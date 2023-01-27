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Азербайджан хочет эвакуировать своих дипломатов из Ирана после нападения на посольство

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Тегеран, Пятница 27 января 2023 14:08
Азербайджан хочет эвакуировать своих дипломатов из Ирана после нападения на посольство Фото: рзербайджан решил эвакуировать своих дипломатов из Ирана после нападения на посольство (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Азербайджан планирует эвакуировать дипломатическую миссию из Ирана после террористического нападения на посольство утром 27 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МИД Азербайджана.

"Планируется принять соответствующие меры относительно эвакуации сотрудников посольства и членов их семей из-за ситуации, возникшей в результате теракта", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Баку упрекнул Иран в слабой защите дипломатического ведомства Азербайджана. Там отметили, что "иранская сторона должна была выполнить свои обязательства по обеспечению безопасности посольства и безопасности его сотрудников".

Также Азербайджан требует, чтобы Тегеран скорейшим образом установил заказчика и сурово наказал исполнителей кровавого теракта.

Напомним, утром 27 января в Иране вооруженный приступник напал на посольство Азербайджана. Нападавший убил начальника службы безопасности и ранил еще двух охранников.

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