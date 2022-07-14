ЄС замінить російський газ азербайджанським, збільшивши імпорт більш ніж в два рази

Єврокомісія запропонувала країнам ЄС укласти угоду з Азербайджаном для збільшення імпорту природного газу і розширення трубопроводу. Проект меморандуму, який вимагає схвалення урядів, є частиною зусиль ЄС щодо скорочення залежності від російського газу після вторгнення Москви в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Сторони прагнуть підтримувати двосторонню торгівлю природним газом, в тому числі за рахунок експорту в Європейський Союз, по Південному газовому коридору, в обсязі не менше 20 млрд кубометрів газу щорічно до 2027 року відповідно до комерційної доцільності і ринковим попитом", - йдеться в документі.

По Трансадріатичному газопроводу, останньому відрізку трубопровідної мережі Південного газового коридору, в минулому році в європейські країни, такі як Італія, було доставлено понад 8 млрд кубометрів азербайджанського газу.

Зростання поставок також вимагатиме від Азербайджану розширення власного видобутку газу. У проекті підкреслюється важливість "довгострокових, передбачуваних і стабільних контрактів" для забезпечення безпеки виробників газу. Але він також стверджує, що майбутні газові контракти повинні бути узгоджені з цілями ЄС щодо зміни клімату, що, на думку Брюсселя, вимагатиме різкого скорочення споживання газу, особливо після 2030 року.

Стурбованість з приводу подальших скорочень поставок російського газу посилилася на цьому тижні після початку планового ремонту газопроводу "Північний потік-1", по якому газ надходить до Німеччини. Уряди і компанії попередили, що Москва може продовжити відключення.