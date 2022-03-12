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Азербайджан готовий збільшити постачання газу до Європи

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Бак, Субота 12 березня 2022 14:09
Азербайджан готовий збільшити постачання газу до Європи Фото: Газ в Європу буде йти з Азербайджану (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Азербайджан має достатньо запасів газу для поставок до Європи. При необхідності він може збільшити поставки газу для сусідніх країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго Азербайджану.

Як наголошується в повідомленні, в рамках Анталійського дипломатичного форуму міністр енергетики Парвіз Шахбазов зустрівся з Комісаром ЄС з питань сусідства і розширення Олівером Вархелі.

На зустрічі були обговорені питання, пов'язані з енергетичним діалогом між Азербайджаном і Європейським союзом.

"Вони підкреслили важливість розширення енергетичного діалогу на нові енергетичні ринки в Південному газовому коридорі", - йдеться в повідомленні.

Також досягнута домовленість про продовження діалогу з Єврокомісією і Західними Балканами для вирішення питань, що виникають у зв'язку з можливими поставками газу на Західні Балкани в рамках розширення Південного газового коридору, відзначили в Міненерго Азербайджану.

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