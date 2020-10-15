ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Азербайджані під обстріл потрапила похоронна процесія, є жертви

Тертерський район, Четвер 15 жовтня 2020 22:34
В Азербайджані під обстріл потрапила похоронна процесія, є жертви
Фото: на місці обстрілу (twitter.com/MM_Malak_MM)
Автор: Дмитро Левицький

Азербайджан звинуватив вірменських військовослужбовців у новому обстрілі мирних жителів в Тертерському районі. Під обстріл потрапило кладовище, на якому проходила похоронна процесія.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Азербайджану.

В результаті обстрілу, за даними азербайджанської сторони, загинули 3 мирних жителі, ще 5 цивільних - отримали серйозні поранення.

"Грубе порушення Вірменією режиму припинення вогню з гуманітарних міркувань зайвий раз демонструє, що країна не зацікавлена в політичному врегулюванні конфлікту і має на меті продовження своєї агресивної політики щодо Азербайджану", - наголосили в Баку.

В Азербайджані закликали Єреван поважати норми та принципи міжнародного права, припинивши піддавати небезпеці мирне населення.

Нагадаємо, вчора під обстріл потрапила азербайджанська сільська школа, повідомлялося про постраждалих.

Крім того, вірменська сторона звинуватила азербайджанських військових в обстрілі госпіталю в Нагірному Карабасі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі обстрелАрменияАзербайджанНагорный Карабах

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся