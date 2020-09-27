Азербайджан заявив про нових постраждалих цивільних через конфлікт в Карабасі

В результаті бойових дій між Азербайджаном та Вірменією постраждали ще п'ятеро цивільних азербайджанців. Загальна кількість постраждалих серед мирного населення зросла до 19.

Про це повідомляє Генеральна прокуратура Азербайджану.

Постраждалих цивільних з різними травмами госпіталізували.

У прокуратурі звинуватили вірменських військових в обстрілі цивільних районів важкою зброєю, що є порушенням Женевських конвенцій. Відомство проситиме міжнародні організації, зокрема Радбез ООН, запровадити санкції проти Вірменії.

"Генпрокуратура Азербайджану вживає необхідних заходів для забезпечення притягнення військовослужбовців Збройних сил Вірменії, які вчинили різні злочини, до покарання відповідно до міжнародного права", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, сьогодні вранці ситуація на азербайджансько-вірменському кордоні загострилася. Збройні сили Азербайджану пішли в наступ вздовж лінії Нагірно-Карабаського конфлікту. Наразі відомо про взяття під контроль азербайджанської армії щонайменше семи населених пунктів.

Раніше було відомо про поранення 14 цивільних мешканців Азербайджану в результаті бойових дій з Вірменією.

Додамо, у Міноборони Вірменії повідомили про загибель 16 осіб в Нагірному Карабасі, а також про понад сотню поранених.