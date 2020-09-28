Азербайджан заявив про загибель ще одного мирного жителя через обстріли

Жертвою артилерійських обстрілів в Азербайджані став ще один мирний житель. Ще троє людей отримали поранення.

Про це повідомила прес-служба азербайджанського правоохоронного органу.

Як повідомляється, в результаті інтенсивного обстрілу районів Азербайджану був убитий житель Тартарского району. Відомо, що він помер від осколків, які впали біля адміністративної будівлі районного суду на проспекті Гейдара Алієва в Тертері.

У зв'язку з цим місцева прокуратура порушила кримінальні справи.

Нагадаємо, конфлікт між Вірменією та Азербайджаном відновився вранці 27 вересня. Раніше в Міноборони Азербайджану заявили, що в ході конфлікту було вбито понад 550 вірменських військових.

Також Азербайджан раніше повідомляв про загибель двох мирних жителів і поранені більш як 30.

Крім того, між Вірменією й Азербайджаном всю ніч тривали бойові дії в Нагірному Карабасі.