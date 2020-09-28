Азербайджан заявил о гибели еще одного мирного жителя из-за обстрелов

Жертвой артиллерийских обстрелов в Азербайджане стал один мирный житель. Еще трое человек получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского правоохранительного органа.

Как сообщается, в результате интенсивного обстрела районов Азербайджана был убит житель Тартарского района. Известно, что он умер от осколков, которые упали возле административного здания районного суда на проспекте Гейдара Алиева в Тертере.

В связи с этим местная прокуратура возбудила уголовные дела.

Напомним, конфликт между Арменией и Азербайджаном возобновился утром 27 сентября. Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что в ходе конфликта были убиты более 550 армянских военных.

Также Азербайджан ранее сообщал о гибели двух мирных жителей и ранении более 30.

Кроме того, между Арменией и Азербайджаном всю ночь продолжались боевые действия в Нагорном Карабахе.