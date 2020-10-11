ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Конфлікт в Нагірному Карабасі має бути вирішене в рамках нового формату, - Алієв

Баку, Неділя 11 жовтня 2020 14:35
Конфлікт в Нагірному Карабасі має бути вирішене в рамках нового формату, - Алієв
Фото: Ільхам Алієв (facebook.com/LiderIlhamAliyev)
Автор: РБК-Україна

Якщо Азербайджан і Вірменія хочуть вирішити конфлікт в Нагірному Карабасі, то він має бути вирішене в рамках нового формату. Склад нової контактної групи повинен відображати існуючий баланс сил в регіоні, інтереси країн регіону.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв в інтерв'ю "РБК".

"Склад (контактної групи - ред.) повинен відображати наміри та побажання сторін конфлікту, а складу Мінської групи його практично не відображає. Склад нової контактної групи або ж якийсь робочої групи, - неважливо, як назвати, - повинен відображати існуючий баланс сил в регіоні, інтереси країн регіону і повинен бути націлений на результат", - заявив президент.

За його словами, за останній час для узгодження позицій країн з багатьох гарячих точок було створено кілька нових форматів тристороннього, чотиристороннього співробітництва.

"Вони ж створюються зараз, на основі реального розкладу сил. Тому, безумовно, тут не може бути жодних сумнівів, що Туреччина повинна і буде відігравати важливу роль у справі врегулювання конфлікту. У якій формі - юридичної або де-факто, — це вже питання технічне", - додав Алієв.

Нагадаємо, раніше Алієв заявив про готовність почати переговори з Вірменією з врегулювання ситуації в Нагірному Карабасі.

Крім того, Алієв заявив, що позитивно оцінює підсумки переговорів Азербайджану і Вірменії у Москві щодо врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Ільхам АлієвАзербайджанНагорный Карабах
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся