Конфлікт в Нагірному Карабасі має бути вирішене в рамках нового формату, - Алієв

Фото: Ільхам Алієв (facebook.com/LiderIlhamAliyev)

Якщо Азербайджан і Вірменія хочуть вирішити конфлікт в Нагірному Карабасі, то він має бути вирішене в рамках нового формату. Склад нової контактної групи повинен відображати існуючий баланс сил в регіоні, інтереси країн регіону.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв в інтерв'ю "РБК".

"Склад (контактної групи - ред.) повинен відображати наміри та побажання сторін конфлікту, а складу Мінської групи його практично не відображає. Склад нової контактної групи або ж якийсь робочої групи, - неважливо, як назвати, - повинен відображати існуючий баланс сил в регіоні, інтереси країн регіону і повинен бути націлений на результат", - заявив президент.

За його словами, за останній час для узгодження позицій країн з багатьох гарячих точок було створено кілька нових форматів тристороннього, чотиристороннього співробітництва.

"Вони ж створюються зараз, на основі реального розкладу сил. Тому, безумовно, тут не може бути жодних сумнівів, що Туреччина повинна і буде відігравати важливу роль у справі врегулювання конфлікту. У якій формі - юридичної або де-факто, — це вже питання технічне", - додав Алієв.

Нагадаємо, раніше Алієв заявив про готовність почати переговори з Вірменією з врегулювання ситуації в Нагірному Карабасі.

Крім того, Алієв заявив, що позитивно оцінює підсумки переговорів Азербайджану і Вірменії у Москві щодо врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі.