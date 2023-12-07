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Азербайджан и Армения договорились об обмене пленными и обсудили дальнейшие отношения

Азербайджан, Четверг 07 декабря 2023 20:39
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Азербайджан и Армения договорились об обмене пленными и обсудили дальнейшие отношения Фото: премьер-министр Армении Никола Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Власти Азербайджана и Армении объявили о дальнейших шагах по нормализации отношений и установлению мира, в частности обмен пленных и продолжение переговоров по мирному соглашению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление аппаратов премьер-министра Армении Николая Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В совместном заявлении аппараты премьер-министра Армении и президента Азербайджана соглашаются с тем, что "представилась историческая возможность для достижения долгожданного мира в регионе", и намерениями достичь мирного договора "на основе уважения принципов суверенитета и территориальной целостности".

Из соображений гуманизма и "в качестве жеста доброй воли" Азербайджан согласился освободить 32 армянских военнослужащих, а Армения в свою очередь - двух азербайджанских.

Кроме того, Ереван решил отозвать заявку на проведение следующей Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP29) в пользу Баку и призвал другие страны региона Восточной Европы поддержать Азербайджан.

В ответ Азербайджан поддержал кандидатуру Армении на членство в Бюро Восточноевропейской группы государств COP.

"Армения и Азербайджан продолжат переговоры по реализации в ближайшем будущем дополнительных мер по установлению доверия, и призывают международное сообщество поддержать их усилия, которые будут способствовать установлению взаимного доверия между двумя странами и положительно влиять на весь Южно-Кавказский регион", - говорится в заявлении.

Ситуация с Нагорным Карабахом

Напомним, 19 сентября этого года Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе. В регионе началась операция азербайджанской армии.

Армения отказалась опрокидывать свою армию на территорию региона. Глава армянского правительства признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км, включающий Нагорный Карабах.

Однако мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном до сих пор не было заключено.

С 1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская Республика со столицей в Ханкенде (Степанакерте) официально прекращает свое существование.

Азербайджан вернул себе контроль над регионом через 32 года после провозглашения "независимости" Карабаха.

Все ее детали можете узнать в материале РБК-Украина.

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