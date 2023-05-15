Азербайджан и Армения договорились возобновить переговоры о границах

Лидеры Азербайджана и Армении согласились возобновить переговоры по делимитации границ и нормализации отношений между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Европейского Совета Шарля Мишеля.

Во время встречи в Брюсселе при посредничестве ЕС лидеры стран подтвердили свое желание достичь мира на Северном Кавказе.

"Позитивные результаты мирных переговоров, ранее происходившие в США, получат новый импульс, чтобы Азербайджан и Армения могли подписать широкое мирное соглашение, отметил президент Европейского Совета", - отметил Мишель.

В вопросе границ лидеры договорились о дальнейших шагах по их делимитации, в частности, о возобновлении двусторонних переговоров по этому вопросу. Стороны подтвердили признание Алматинской декларации, подтверждающей территориальную целостность Армении и Азербайджана. Уточненная делимитация границ будет определена путём переговоров.