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Азербайджан и Армения договорились возобновить переговоры о границах

Фото: Азербайджан и Армения возобновят переговоры о границах (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Лидеры Азербайджана и Армении согласились возобновить переговоры по делимитации границ и нормализации отношений между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Европейского Совета Шарля Мишеля.

Во время встречи в Брюсселе при посредничестве ЕС лидеры стран подтвердили свое желание достичь мира на Северном Кавказе.

"Позитивные результаты мирных переговоров, ранее происходившие в США, получат новый импульс, чтобы Азербайджан и Армения могли подписать широкое мирное соглашение, отметил президент Европейского Совета", - отметил Мишель.

В вопросе границ лидеры договорились о дальнейших шагах по их делимитации, в частности, о возобновлении двусторонних переговоров по этому вопросу. Стороны подтвердили признание Алматинской декларации, подтверждающей территориальную целостность Армении и Азербайджана. Уточненная делимитация границ будет определена путём переговоров.

Напомним, что в начале весны конфликт между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха снова обострился. Так, 5 марта там произошла очередная стрельба, в результате чего погибли люди.

Ранее сообщалось, что 30 апреля в Вашингтоне Армения и Азербайджан провели новый раунд переговоров. А в начале мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что министры иностранных дел двух стран добились ощутимого прогресса в переговорах.

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