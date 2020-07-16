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Азербайджан пригрозив Вірменії ракетним ударом по АЕС

Баку, Четвер 16 липня 2020 16:05
Азербайджан пригрозив Вірменії ракетним ударом по АЕС
Фото: Мецаморська АЕС у Вірменії (Stratocles facelift by ChNPP)
Автор: РБК-Україна

Ракетний удар можуть завдати, якщо Вірменія вдарить по стратегічних об'єктах

На тлі загострення конфлікту між Вірменією і Азербайджаном Баку заявив про здатність завдати ракетних ударів по атомній електростанції (АЕС) на території Вірменії. До таких дій можуть вдатися в разі обстрілу стратегічних об'єктів вірменською стороною.

Про це заявив представник Міністерства оборони Азербайджану Вагіф Даргяхли, передає 1news.az.

За його словами, до таких дій Азербайджан може вдатися у відповідь на погрози Єревана нанести удар по Мінгячевірському водосховищу. Він підкреслив, що рельєф і проведені на об'єкти укріплювальні роботи, а також засоби ППО не дозволять знищити стратегічний об'єкт.

"У той же час вірменська сторона не повинна забувати, що новітні ракетні системи, що знаходяться на озброєнні нашої армії, дозволяють з високою точністю вдарити по Мецаморській АЕС, що може стати для Вірменії причиною великого лиха", - додав Даргяхли.

Нагадаємо, сьогодні Вірменія і Азербайджан заявили про відновлення боїв на кордоні, збройне протистояння загострилося і триває з 12 липня; відомо про загибель не менше 16 осіб з обох сторін.

МЗС України виступив з офіційною заявою і закликала сторони врегулювати конфлікт на основі дотримання суверенітету і територіальної цілісності Азербайджану; після цієї заяви Єреван викликав українського посла для роз'яснення, а біля посольства України у Вірменії пройшли акції протесту.

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