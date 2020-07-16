Вірменія і Азербайджан заявили про відновлення боїв на кордоні

Фото: азербайджанський військовий (wikipedia.org Mangust777)

Вранці азербайджанські підрозділи почали обстрілювати з гаубиць села Айгепар і Мовсес

На кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бої. Азербайджанські військові почали артилерійський обстріл двох вірменських населених пунктів.

Про це йдеться на сайті міністерства оборони Вірменії.

Вранці азербайджанські підрозділи почали обстрілювати з гаубиць села Айгепар і Мовсес.

Азербайджан також заявляє про те, що ситуація на кордоні залишається напруженою.

В Баку стверджують, що вірменські сили з мінометів і великокаліберної зброї обстріляли села Агдам, Дондар Гушчу і Вахидли Товузского району.

Зазначимо, бойові дії почалися із заяви офіційного Баку про обстріл з артилерійських установок; Єреван, у свою чергу, звинуватив противника в спробі прорвати державний кордон.

Нагадаємо, у третій день боїв на кордоні Азербайджану і Вірменії загинули 11 військових.

У Вірменії викликали посла України в МЗС після заяви про напруженність.