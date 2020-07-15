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Ердоган звинуватив Вірменію у нападі на Азербайджан

Туреччина, Середа 15 липня 2020 03:27
Ердоган звинуватив Вірменію у нападі на Азербайджан
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (kremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

Президент Туреччини назвав навмисною атаку Вірменії

Президент Туреччини Реджеп Ердоган вважає, що в порушенні припинення вогню на азербайджано-вірменському кордоні винні військові Вірменії. Анкара буде виступати проти подібних атак на Азербайджан, зазначив він.

Про це повідомляє агентство "Анадолу".

На його думку, застосування важкого озброєння, вказує на навмисну атаку на Азербайджан, мета якої "полягає в тому, щоб перешкодити врегулюванню в Нагірному Карабаху, а також створити нові вогнища зіткнень".

Нагадаємо, на вихідних Азербайджан і Вірменія повідомили про збройне зіткнення на кордоні двох країн.

Вірменія заявила, що військові Азербайджану зробили спробу порушення державного кордону на автомобілі, а потім намагалися захопити вірменський опорний пункт.

Азербайджан звинуватив Вірменію в провокації, повідомивши, що вірменські військові відкрили вогонь з артилерійських установок.

Відзначимо, 13 липня МЗС України закликало сторони конфлікту докласти максимальні зусилля для деескалації ситуації і продовження пошуку шляхів для мирного вирішення конфлікту.

У Вірменії викликали посла України в МЗС після заяви про напруженність.

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