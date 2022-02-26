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Азербайджан допоможе з поставками нафтопродуктів в Україну, - Зеленський

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Київ, Субота 26 лютого 2022 20:23
Азербайджан допоможе з поставками нафтопродуктів в Україну, - Зеленський Фото: президент Азербайджану Ільхам Алієв (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Той пообіцяв допомогти з поставками нафтопродуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента.

"З добрим другом Ільхамом Алієвим проговорили, що нашій країні не вистачає нафти і нафтопродуктів. Все непросто, але тепер все буде", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на українських автозаправних станціях спостерігаються черги, а АЗС ввели ліміти на продаж палива.

Також ще до російського вторгнення в Україну білоруська сторона погрожувала перекрити транзитні поставки нафтопродуктів.

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Володимир Зеленський Ільхам Алієв Азербайджан
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