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Азербайджан поможет с поставками нефтепродуктов в Украину, - Зеленский

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Киев, Суббота 26 февраля 2022 20:23
Азербайджан поможет с поставками нефтепродуктов в Украину, - Зеленский Фото: президент Азербайджана Ильхам Алиев (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Тот пообещал помочь с поставками нефтепродуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.

"С добрым другом Ильхамом Алиевым проговорили, что нашей стране не хватает нефти и нефтепродуктов. Все непросто, но теперь все будет", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что на украинских автозаправочных станциях наблюдаются очереди, а АЗС ввели лимиты на продажу топлива.

Также еще до российского вторжения в Украину белорусская сторона угрожала перекрыть транзитные поставки нефтепродуктов.

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Владимир Зеленский Ильхам Алиев Азербайджан
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