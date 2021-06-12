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Азербайджан передав 15 полонених Вірменії в обмін на карти мінних полів

Автор: РБК-Україна

Азербайджан передав 15 полонених Вірменії в обмін на карти мінних полів в Нагірному Карабасі. Йдеться про мінні поля в тих частинах Агдамського району, які за підсумками осінньої військової кампанії перейшли Баку.

Про це з посиланням на Міністерство закордонних справ пише "Інтерфакс-Азербайджан".

Повідомляється, що згідно з домовленостями, сьогодні в обмін на передачу карт з розташуванням майже 100 000 протитанкових і протипіхотних мін в Агдамському районі вірменській стороні передали 15 полонених.

Також повідомляється, що передача здійснилася за підтримки грузинського уряду, держсекретаря США, президента Ради ЄС і шведського головування в ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше в. о. прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян заявив, що готовий обміняти сина на всіх вірменських полонених, яких після війни за Нагірний Карабах утримує Азербайджан.

Після стрімкого наступу Азербайджану в листопаді 2020 року була досягнута домовленість про припинення вогню в Нагірному Карабасі і введення російських військових. Кампанія завершилася фактичною поразкою вірменської армії, Баку були передані кілька районів.

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