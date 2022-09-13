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Азербайджан звинуватив Вірменію в ескалації конфлікту на кордоні: офіційна заява

Фото: Азербайджан звинуватив Вірменію в ескалації конфлікту на кордоні (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

В Азербайджані зробили офіційну заяву щодо загострення ситуації на кордоні. Там стверджують, що відповідальність за ескалацію конфлікту "лежить на військово-політичному керівництві Вірменії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Азербайджану.

"Єдиною державою-агресором і окупантом в регіоні є Республіка Вірменія. Присутність особового складу і техніки збройних сил Вірменії в карабаській економічній зоні Азербайджану продовжується", - зазначили у відомстві.

Там також вказалаи, що у відповідь на широкомасштабну провокацію Вірменії азербайджанська армія застосовує локальні контрзаходи, вогневі точки нейтралізовані.

"Продовжувана Вірменією політика військового авантюризму та реваншизму, інтенсивний обстріл позицій азербайджанської армії на Кельбаджарському, Лачинському, Дашкасанському та Гедабейському напрямках протягом останнього місяця та масштабні провокації, які вона застосувала сьогодні, є основними причинами ескалації конфлікту", - додали у Міноборони.

Нагадаємо, на кордоні Азербайджану та Вірменії у ніч на 13 вересня спостерігається загострення ситуації. Держави обмінялися звинуваченнями в провокаціях і обстрілах.

До слова, вірменський прем'єр Нікол Пашинян практично одразу подзвонив президенту РФ Володимиру Путіну. Опісля він скликав Радбез, у ході якого схвалили рішення просити допомоги у Росії та ОДКБ.

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