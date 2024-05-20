Транзиту конец? Продлит ли Украина газовый контракт с РФ и что будет, если нет

Несмотря на войну, Украина продолжает прокачивать российский газ в страны Евросоюза. Контракт действует до конца года и пока все выглядит так, что с 2025-го транзита не будет.

Подробнее об этом и о том, что будет с газотранспортной системой без контракта на транзит, - в материале РБК-Украина .

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Почему продолжается транзит российского газа в Европу

Нынешний контракт на транзит газа "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" подписали в конце 2019 года. Он рассчитан на пять лет, а условия предусматривали гарантированную прокачку 65 млрд кубов в 2020 году и не менее 40 млрд в последующие.

С полномасштабным вторжением объемы сократились, и по факту 2023-го составили до 15 млрд кубов. Причина - потеря контроля над точкой входа на газоизмерительной станции "Сохрановка" на границе с Луганской областью.

Второй вход в украинскую газотранспортную систему (ГТС) - в Судже (на границе с Сумской областью) - работает. Он остается одним из двух трубопроводных маршрутов вместе с "Турецким потоком", по которым российский газ все еще поступает в ЕС.

Отметим, с 2022 года из-за подрыва прекратились поставки по "Северному потоку", а из-за отказа Польши - по трубопроводу "Ямал-Европа" через территорию Беларуси.

"Причина, по которой "Нафтогаз" продолжил транзитную сделку (на фоне войны с Россией, - ред.), заключается в том, чтобы удовлетворить потребности ЕС в газе и оставаться надежным партнером", - объяснил глава компании Алексей Чернышов в недавнем интервью для Financial Times.

Практически с начала вторжения "Газпром" недоплачивает по контракту, и на сегодня "Нафтогаз" получает меньше денег, чем тратит на организацию транзита. По его словам, денежный поток в этой операции постоянно отрицательный.

Что будет с контрактом после 2024 года

Украинские власти неоднократно заявляли, что не будут вести переговоры с Россией о новом соглашении.

"Что касается транзита. Мы, конечно, не собираемся вести переговоры со страной-агрессором, чтобы продлевать и ставить свои подписи под соглашением", - говорил в начале марта премьер-министр Денис Шмыгаль.

Министр энергетики Герман Галущенко подтвердил, что украинская сторона не планирует заключать никаких дополнительных соглашений или продлевать действующий контракт. По его словам, в прошлом году провели стресс-тест ГТС и подземных хранилищ газа. Результаты показали, что система может работать без транзита.

ЕС также не заинтересован в продлении транзита через Украину. Согласно инициативе RepowerEU, до 2027 года европейские страны полностью откажутся от российского газа. Большинство из них уже свели зависимость практически к нулю.

"Пока официальная позиция такова, что украинские компании и украинское правительство не будут вести переговоры с "Газпромом". Поэтому скорее всего транзита не будет, поскольку без контракта это невозможно осуществить", - рассказал РБК-Украина директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Означает ли это, что поставок газа через Украину не будет

Для продолжения поставок контракт Украины с "Газпромом" не нужен. При желании любая европейская компании могла бы выкупать мощности ГТС и оплачивать транзит напрямую Оператору ГТС. Поскольку Евросоюз не вводил запрет на импорт природного газа из России.

В теории поставки российского газа через Украину возможны и после 2024 года, объясняет Омельченко. При условии, что европейские компании договорятся непосредственно с "Газпромом" и Оператором ГТС.

В таком случае наиболее вероятен сценарий, когда европейские компании подписывают дополнительное соглашение, в рамках которого оформляется перенос точки сдачи газа на российско-украинскую границу в районе ГИС "Суджа".

"Но это лишь в теории, поскольку подобное техническое соглашение в условиях войны, на мой взгляд, невозможно", - добавил эксперт.

В марте премьер Денис Шмыгаль говорил, что Киев ведет переговоры с европейскими странами о транзите газа после 2024 года. По его словам, если бы страны ЕС выступили консорциумом, либо кто-то из партнеров выступил транзитером уже своего газа (оформленного на российско-украинской границе), то Украина готова ответственно оказывать такую услугу.

Некоторые участники рынка рассматривали данный вариант, но, похоже, это вряд ли приведет к реальным соглашениям, отмечает Bloomberg. Ранее министр Галущенко заявил, что на столе нет решений, поэтому он не видит такой возможности.

Что говорят в Европе и России

Среди стран, которые заинтересованы в трубопроводном газе из России, называют Австрию, Чехию, Словакию и Италию. Кроме того, Венгрия, которая сейчас получает газ по "Турецкому потоку", вероятно, не против вернуть украинский маршрут.

Официально в Будапашете утверждают обратное, но тема поднималась в ходе январского визита министра иностранных дел Петера Сийярто в Украину. Словацкий премьер Роберт Фицо говорил, что вопрос транзита в его страну чуть ли не решен, но украинская сторона уточнила, что никаких договоренностей не было.

Европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявляла, что Еврокомиссия не будет вести переговоры с Россией, как делала это раньше в рамках трехстороннего процесса. По ее словам, в ЕС интенсивно работают, чтобы предоставить странам-участницам альтернативные маршруты и альтернативных поставщиков.

Две недели назад в ответе на вопрос РБК-Украина она отметила, что Брюссель не просит нашу страну вести переговоры с Россией. Но предположила, что они могли бы начаться после того, как РФ выведет свои войска из Украины.

Симсон также напомнила, что еще в 2023 году Москва в одностороннем порядке сократила поставки, чтобы манипулировать европейскими рынками. Прекращение транзита по украинскому маршруту обойдется дорого, но ЕС к этому готов, добавила она.

Как пишут западные агентства, доля трубопроводного газа на рынках Европы после 2022 года упала с 37% до 8,7%. На сегодня место "Газпрома" фактически заняли норвежские компании с долей около 30%.

Из-за этого "Газпром" понес рекордные убытки за последние 25 лет. Его доходы за 2023 год упали примерно на 30%, что привело к чистому убытку почти на 7 млрд долларов.

Несмотря на это, российская сторона не говорит о заинтересованности в продлении транзита через Украину, по крайней мере публично. Владимир Путин заявлял, что европейцы сами должны решить, нужен ли им газ, а если нет, то и "не надо - мы обойдемся".

Владимир Омельченко считает, что на самом деле Россия заинтересована, потому что не хочет окончательно потерять наиболее ликвидный европейский рынок. А замещения на китайский рынок не происходит.

"Как мы видим, переговоры на самом высоком уровне с Си Цзиньпином ни к чему не привели. Китайцы не хотят заниматься проектом "Сила Сибири-2". Думаю, "Газпром" заинтересован в украинском маршруте, но мы не заинтересованы, так как не можем во время войны вести переговоры. Это означало бы, что нам снова будут ставить условия и выкручивать руки", - рассказал он в беседе с изданием.

Рекордные убытки "Газпрома" отражают влияние европейских санкций и ограниченное партнерства с Китаем. Москва пытается нарастить продажи трубопроводного газа по "Силе Сибири" и СПГ с острова Сахалин.

Еще одна надежда - на газопровод "Сила Сибири-2" через Монголию. Но проект не может сдвинуться с мертвой точки из-за разногласий с Пекином по поводу цен и других вопросов. В любом случае поставки в Китай никогда не смогут компенсировать потерянный европейский рынок, пишет Reuters.

Как будет работать ГТС без транзита и причем тут биометан

Без газового транзита из России украинская ГТС будет работать в нестандартном режиме, но соответствующие меры уже подготовлены.

"Больших сложностей в переводе работы ГТС в бестранзитный режим не ожидается. Как она будет работать? Это будет прокачка газа собственной добычи и хранение природного газа в ПХГ", - объяснил Омельченко.

Мощности ГТС будут задействованы для транспортировки газа из Европы в подземные хранилища во время сезона закачки и в обратном направлении в осенне-зимний период. Как заявил Алексей Чернышов в интервью FT, что интерес европейских стран к украинским ПХГ сохраняется. Ожидается, что запасы европейского газа в Украине увеличатся с 2,5 млрд кубометров в прошлом году до 4 млрд этой зимой.

Отметим, 14 мая президент Владимир Зеленский подписал закон, который касается таможенного оформления биометана. Лобистская организация немецких газовиков Zukunft Gas назвала это зеленым светом для зеленой энергетики. Как пишет DW, фактически Украина открыла ворота для поставок биометана в Германию.

Прямого запрета на экспорт не было, но и не были прописаны таможенные процедуры. Поэтому изменения в Таможенный кодекс по сути ликвидировали "серую зону" в поставках биометана с точки зрения законодательства.

По некоторым данным, потенциал украинской отрасли оценивается в 20 млрд кубометров биометана в год. Zukunft Gas исходит из того, что большие аграрные площади могут обеспечить производство до 22 млрд кубометров ежегодно.

То, что раньше могло показаться неприоритетным вопросом, сейчас обретает все более конкретные черты. Дело за созданием благоприятных юридических предпосылок со стороны Германии и ЕС. Возможно, завершение контракта на транзит газа в конце 2024 года ускорит законодательный процесс в Европе.

По мнению Омельченко, экспорт биометана может начаться, как только будут соответствующие законы в ЕС и договоренности с Украиной.

"Это может произойти в ближайшие месяцы. Но сначала, опять-таки, это не будут какие-то гигантские объемы", - добавил эксперт.