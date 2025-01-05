Сербия ищет новые пути поставок нефти и газа из-за угрозы санкций США

США могут ввести санкции против "Нефтегазовой индустрии Сербии" (NIS) из-за российской доли. Сербия планирует создать Координационный орган для обеспечения поставок нефти и газа, чтобы решить эту проблему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода .

По данным издания, координационным органом будет руководить премьер-министр Сербии Милош Вучевич, который будет координировать деятельность рабочих групп по мониторингу ситуации с санкциями и поставками природного газа в Сербию из России.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает получить официальный документ от США о введении санкций для NIS из-за российского владения 10 или 13 января.

Вучич также подтвердил, что заместитель секретаря США Хосе Фернандес заявил о намерении ввести прямые санкции для NIS.

Издание отметило, что "Газпром нефть" и "Газпром" владеют большинством акций NIS с 2008 года, что повышает риск санкций.