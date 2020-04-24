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Азербайджан частково пом'якшить карантин з 27 квітня

Новини » Коронавірус     24.04.2020 - 16:46
Азербайджан частково пом'якшить карантин з 27 квітня
Иллюстративое фото (flickr)

З 27 квітня в країні дозволить роботу торгових точок та репетиторів

Уряд Азербайджану прийняв рішення пом'якшити карантинні обмеження, які були введені в рамках боротьби з пандемією коронавірусу, з 27 квітня. Про це повідомляє AZE.az.

Як повідомляється, пом'якшення карантину розпочнеться поетапно. Так, з 00:00 27 квітня по всій країні поновлюється продаж книг, газет, канцелярських товарів. Також зможуть повернутися до своєї роботи репетитори, проте заборонено проводити групові заняття.

Крім того, уряд дозволить роботу торгових точок, а саме з продажу косметики та парфумерії, одягу, взуття та шкіряних виробів, ювелірних прикрас.

Однак, залишається в силі обмеження на діяльність торговельних центрів.

Нагадаємо, 4 квітня влади Азербайджану прийняли рішення закрити сухопутні і повітряні кордони.

Крім того, в країні ввели карантин, який діє з 24 березня по 20 квітня. Так, людям старше 65 років заборонено виходити з дому, обмежений в'їзд і виїзд в райони Баку, Сумгайит і Апшерон, а також припинені всі регіональні та міжміські пасажирські перевезення.

Додамо, що 31 березня в столиці Азербайджану Баку закрили метрополітен для боротьби з поширенням коронавіруса.

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