Азербайджан анонсировал новый пакет помощи Украине

Главной темой переговоров был вопрос гуманитарного разминирования Украины и помощь Азербайджана в этом направлении.

В частности, посол в Украине заявил об увеличении размера пакета помощи Украине.

"Хотим выразить восхищение вашей стойкостью и мужеством в отпоре агрессии РФ. Именно поэтому мы решили увеличить размер пакета помощи Украине, в том числе и в вопросе гуманитарного разминирования. Мы уже взяли на себя политические обязательства по помощи Украине", - заявил Мардалиев.

По его словам, речь идет о четырех направлениях сотрудничества в которых Азербайджан готов помочь Украине. Речь идет о медико-психологической реабилитации для украинских детей, пострадавших в результате вторжения России, реабилитации военнослужащих, оказании помощи в энергетическом секторе и послевоенном восстановлении Украины.

"Мы выбрали для нашего сотрудничества город Ирпень, мы говорим о восстановлении инфраструктуры города. Концепция проекта предусматривает восстановление архитектурного центра, спортивного комплекса, развитие нового художественного центра для детей, предоставление медицинского оборудования для госпиталя", - отметил посол.

Кроме того, Азербайджан присоединяется к списку стран, которые будут проводить тренинги для украинских специалистов в сфере разминирования.

Кроме того, азербайджанская сторона анонсировала новый пакет помощи Украине, в который войдет машина для механизированного разминирования.

Помощь Азербайджана Украине

С начала российского вторжения Баку предоставило Украине более тысячи тонн медикаментов, медицинского оборудования и гуманитарной помощи на общую сумму почти на 17 миллионов долларов.

При этом Азербайджан является одним из лидеров по гуманитарной помощи в рамках восстановления энергосистемы Украины после ракетных ударов со стороны России.

Среди прочего Азербайджан передал Украине гуманитарную помощь, включающую 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов.

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