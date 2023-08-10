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Азербайджан анонсував новий пакет допомоги Україні

Фото: Азербайджан анонсував новий пакет допомоги Україні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий провів зустріч з азербайджанською делегацією на чолі з послом Азербайджану в Україні Сеймуром Мардалієвим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Головною темою переговорів було питання гуманітарного розмінування України та допомога Азербайджану у цьому напрямку.

Зокрема, посол в Україні заявив про збільшення розміру пакета допомоги Україні.

"Хочемо висловити захоплення вашою стійкістю і мужністю у відсічі агресії РФ. Саме тому ми вирішили збільшити розмір пакета допомоги Україні, зокрема і в питанні гуманітарного розмінування. Ми вже взяли на себе політичні зобов‘язання щодо допомоги Україні", - заявив Мардалієв.

За його словами, йдеться про чотири напрямки співпраці у яких Азербайджан готовий допомогти Україні. Йдеться про медико-психологічну реабілітацію для українських дітей, які постраждали внаслідок вторгнення Росії, реабілітацію військовослужбовців, надання допомоги в енергетичному секторі та післявоєнна відбудова України.

"Ми обрали для нашого співробітництва місто Ірпінь, ми говоримо про відбудову інфраструктури міста. Концепція проекту передбачає відбудову архітектурного центру, спортивного комплексу, розбудову нового мистецького центру для дітей, надання медичного устаткування для госпіталю", - зазначив посол.

Крім того, Азербайджан долучається до списку країн, які проводитимуть тренінги для українських спеціалістів у сфері розмінування.

Крім того, азербайджанська сторона анонсувала новий пакет допомоги Україні, у який увійде машина для механізованого розмінування.

Допомога Азербайджану Україні

Від початку російського вторгнення Баку надало Україні понад тисячу тонн медикаментів, медичного обладнання та гуманітарної допомоги на загальну суму майже на 17 мільйонів доларів.

При цьому Азербайджан є одним із лідерів з гуманітарної допомоги в рамках відновлення енергосистеми України після ракетних ударів з боку Росії.

Серед іншого Азербайджан передав Україні гуманітарну допомогу, що включає 45 силових трансформаторів і 50 генераторів.

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