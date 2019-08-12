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Суперник "Маріуполя" у Лізі Європи припинив продаж квитків на матч-відповідь

Новини » Спорт    12.08.2019 - 15:39
Суперник "Маріуполя" у Лізі Європи припинив продаж квитків на матч-відповідь
Фото: стадион АЗ (twitter.com/AZAlkmaar)

На стадіоні в Алкмаарі обвалилась частина даху

АЗ призупинив продаж квитків на матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти "Маріуполя". Про це інформує сайт голландського клубу.

У суботу, 10 серпня, на стадіоні AFAS в Алкмаарі обвалилася частина даху стадіону.

У повідомленні наголошується, що рішення про припинення продажу квитків прийнято до подальшого повідомлення. При цьому прилеглі до арени заклади продовжують роботу.

Поєдинок у відповідь між АЗ Алкмаар і "Маріуполем" повинен відбутися у четвер, 15 серпня. У першому поєдинку протистоянні команди не виявили переможця, зігравши 0:0.

Нагадаємо, успіх "Маріуполя" у двоматчевому протистоянні з голландським клубом виведе команду на переможця в парі "Антверпен" (Бельгія) - "Вікторія" Плзень (Чехія).

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