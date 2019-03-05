"Аякс" з розгромним рахунком вибив "Реал" із Ліги чемпіонів

Мадридський клуб позбавив себе можливість знову поборотися за перемогу в єврокубку

Амстердамский "Аякс" четырежды забил мадридскому "Реалу" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок на "Сантьяго Бернабеу" завершился со счетом 4:1.

Счет в матче был открыт уже на 7 минуте - Хаким Зиеш прицельно отправил мяч в дальний угол ворот. Через 11 минут Давид Нерес удвоил преимущество голландской команды.

В середине второго тайма Душан Тадич довел счет до разгромного. Через несколько минут Марко Асенсио замкнул прострел Серхио Регилона, сократив разрыв в счете. Впрочем, практически тут же четвертый гол в ворота "Реала" оформил Лассе Шоне.

В первом матче "Аякс" уступил "королевскому клубу" дома со счетом 1:2, выйдя в четвертьфинал по сумме двух встреч.

Стоит отметить, что буквально за неделю мадридцы провалились в матчах за все трофеи, которые боролись - Лиге чемпионов, Кубке Короля и чемпионате Испании.

Напомним, "Реал" является первой командой в истории, выигравшей Лигу чемпионов трижды подряд.