Автор победного дубля и тренер претендентов на "золото" - лучшие в 27 туре УПЛ

Ротань и Чачуа - герои тура

Лучшим тренером 27-го тура эксперты, среди которых и представитель РБК-Украина, признали наставника "Александрии" Руслана Ротаня. Его подопечные в центральном матче тура на выезде победили житомирское "Полесье" (2:1). Экс-наставник олимпийской сборной Украины опередил Сергея Шищенко ("Оболонь") и Владислава Лупашко ("Карпаты").

Руслан Ротань (фото: ФК "Александрия")

Очень высокая плотность наблюдалась в заочном споре за звание лучшего игрока 27-го тура. В итоге им стал полузащитник "Карпат" Амбросий Чачуа, который отметился двумя голами в матче с "Левым Берегом" (3:2). Львовянин на 10 баллов (150:140) опередил Теди Цару из "Александрии", в активе которого - гол плюс пас в ворота "Полесья".

В топ-5 рейтинга лучших игроков также вошли: Невертон ("Шахтер"), Николай Шапаренко ("Динамо"), Иван Калюжный ("Александрия") и Денис Марченко ("Оболонь"). Двое последних набрали одинаковое количество баллов и разделили 5-е место.

Доминирование "Оболони" в символической сборной

В символическую сборную 27-го тура вошли представители шести клубов. Наибольшее представительство - у "Оболони", которая на выезде переиграла ровенский "Верес" (2:0). В команду тура включили сразу четырех исполнителей столичного клуба.

Символическая сборная в схеме 4-3-3 выглядит следующим образом: Марченко ("Оболонь") - Ильин, Приймак (оба - "Оболонь"), Горин ("Рух"), Дубинчак ("Динамо") - Калюжный ("Александрия"), Чачуа ("Карпаты"), Бондаренко ("Шахтер") - Невертон ("Шахтер"), Цара ("Александрия"), Тарануха ("Оболонь").

В общем эксперты вспоминали 17 футболистов и 6 тренеров на звание героев 27-го тура. А также 59 кандидатов в символическую сборную.