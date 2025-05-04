"Шахтер" без "золота" и Лиги чемпионов, сформировалась тройка призеров: итоги и видеообзор 27 тура УПЛ
Очередной тур украинской Премьер-лиги подвел несколько промежуточных итогов стремительно приближающегося к завершению сезона.
О главных событиях трех игровых дней - в обзоре РБК-Украина.
Главные итоги тура
Во-первых, уже окончательно известно, что футбольная Украина получит нового чемпиона. "Динамо", разбив "Ингулец" (4:0) порадовалось не только разгрому в собственном исполнении, но и тому приятному факту, что официально забрало у главного исторического конкурента чемпионское звание.
Теперь на "золото" отечественного первенства осталось лишь два претендента - "Динамо" и "Александрия".
"Шахтер", кстати, кроме титула, потерял шанс попасть в Лигу чемпионов. Впервые с сезона-1999/2000 "горняки" не сыграют в самом престижном клубном турнире Старого света.
Но другой рекорд клуба держится: "Шахтер" продолжает свою серию сезонов в призовой тройке, которая берет начало в 1997 году.
Собственно по итогам 27-го тура окончательно сформировалась тройка призеров УПЛ текущего сезона. Ясно, что медали примеряют "Динамо", "Александрия" и "Шахтер". А кто какие - на этот вопрос получим ответ позже.
Кажется, окончательно все решено и с главными неудачниками сезона: "Ингулец" с "Черноморцем" еще имеют математические шансы выбраться из ямы. Но, если оценивать дела с холодной головой - очевидно, что они уже не спасутся.
А вот за переходные матчи, точнее за возможность их избежать, борьба завязалась серьезная и указывать на неудачников еще, очевидно, рано. Как и на обладателя четвертой строчки в таблице - последней, дающей право сыграть в Европе.
Видеообзоры матчей
"Левый Берег" - "Карпаты" - 2:3
Голы: Синица, 33, Бабогло, 73 (автогол) - Чачуа, 31, 58, Якимов, 63 (автогол)
Удаления: Альварес (К), 19
"Рух" - "Кривбасс" - 0:0
"Черноморец" - "Шахтер" - 0:3
Голы: Бондаренко, 55, Невертон, 71, 75
"Ингулец" - "Динамо" - 0:4
Голы: Дихтярук, 38 (автогол), Шапаренко, 40, Михайленко, 55, Ванат, 57
"Верес" - "Оболонь" - 0:2
Голы: Тарануха, 27, Ильин, 42
Удаление: Куция (В), 34
ЛНЗ - "Заря" - 1:1
Голы: Вантух, 47 (автогол) - Будковский, 61
"Колос" - "Ворскла" - 0:0
"Полесье" - "Александрия" - 1:2
Голы: Батиста, 45+1 - Калюжный, 32, Цара, 78
Удаления: Майсурадзе (П), 51
Положение команд:
- "Динамо" - 67 очков (27 матчей)
- "Александрия" - 63 (27)
- "Шахтер" - 57 (27)
- "Полесье" - 43 (27)
- "Карпаты" - 43 (27)
- "Кривбасс" - 40 (26)
- "Заря" - 36 (27)
- "Верес" - 35 (27)
- "Рух" - 34 (27)
- "Колос" - 29 (27)
- "Оболонь" - 28 (27)
- ЛНЗ - 28 (27)
- "Ворскла" - 25 (27)
- "Левый Берег" - 23 (26)
- "Ингулец" - 20 (27)
- "Черноморец" - 18 (27)
Лучшие бомбардиры
- Владислав Ванат ("Динамо") - 17 мячей
- Георгий Судаков ("Шахтер") - 11
- Алексей Гуцуляк ("Полесье") - 11
- Егор Твердохлеб ("Кривбасс") - 11
- Александр Филиппов ("Александрия") - 10
- Артем Бондаренко ("Шахтер") - 10
Ранее гол Довбика вывел "Рому" в зону Лиги чемпионов.
Также сообщили, что "Шахтер" готовит неожиданный тренерский ход.