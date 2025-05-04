"Шахтер" без "золота" и Лиги чемпионов, сформировалась тройка призеров: итоги и видеообзор 27 тура УПЛ

Главные итоги тура

Во-первых, уже окончательно известно, что футбольная Украина получит нового чемпиона. "Динамо", разбив "Ингулец" (4:0) порадовалось не только разгрому в собственном исполнении, но и тому приятному факту, что официально забрало у главного исторического конкурента чемпионское звание.

Теперь на "золото" отечественного первенства осталось лишь два претендента - "Динамо" и "Александрия".

"Шахтер", кстати, кроме титула, потерял шанс попасть в Лигу чемпионов. Впервые с сезона-1999/2000 "горняки" не сыграют в самом престижном клубном турнире Старого света.

Но другой рекорд клуба держится: "Шахтер" продолжает свою серию сезонов в призовой тройке, которая берет начало в 1997 году.

Собственно по итогам 27-го тура окончательно сформировалась тройка призеров УПЛ текущего сезона. Ясно, что медали примеряют "Динамо", "Александрия" и "Шахтер". А кто какие - на этот вопрос получим ответ позже.

Кажется, окончательно все решено и с главными неудачниками сезона: "Ингулец" с "Черноморцем" еще имеют математические шансы выбраться из ямы. Но, если оценивать дела с холодной головой - очевидно, что они уже не спасутся.

А вот за переходные матчи, точнее за возможность их избежать, борьба завязалась серьезная и указывать на неудачников еще, очевидно, рано. Как и на обладателя четвертой строчки в таблице - последней, дающей право сыграть в Европе.

Видеообзоры матчей

"Левый Берег" - "Карпаты" - 2:3

Голы: Синица, 33, Бабогло, 73 (автогол) - Чачуа, 31, 58, Якимов, 63 (автогол)

Удаления: Альварес (К), 19

"Рух" - "Кривбасс" - 0:0

"Черноморец" - "Шахтер" - 0:3

Голы: Бондаренко, 55, Невертон, 71, 75

"Ингулец" - "Динамо" - 0:4

Голы: Дихтярук, 38 (автогол), Шапаренко, 40, Михайленко, 55, Ванат, 57

"Верес" - "Оболонь" - 0:2

Голы: Тарануха, 27, Ильин, 42

Удаление: Куция (В), 34

ЛНЗ - "Заря" - 1:1

Голы: Вантух, 47 (автогол) - Будковский, 61

"Колос" - "Ворскла" - 0:0

"Полесье" - "Александрия" - 1:2

Голы: Батиста, 45+1 - Калюжный, 32, Цара, 78

Удаления: Майсурадзе (П), 51

Положение команд:

"Динамо" - 67 очков (27 матчей) "Александрия" - 63 (27) "Шахтер" - 57 (27) "Полесье" - 43 (27) "Карпаты" - 43 (27) "Кривбасс" - 40 (26) "Заря" - 36 (27) "Верес" - 35 (27) "Рух" - 34 (27) "Колос" - 29 (27) "Оболонь" - 28 (27) ЛНЗ - 28 (27) "Ворскла" - 25 (27) "Левый Берег" - 23 (26) "Ингулец" - 20 (27) "Черноморец" - 18 (27)

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