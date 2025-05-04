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"Александрия" в большинстве одолела "Полесье" в ключевом поединке УПЛ

Житомир, Воскресенье 04 мая 2025 19:57
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"Александрия" в большинстве одолела "Полесье" в ключевом поединке УПЛ Фото: "Полесье" - "Александрия" (УПЛ)
Автор: Андрей Костенко

Вторая и четвертая команды текущего розыгрыша украинской Премьер-лиги - "Александрия" и "Полесье" - сошлись в центральном матче 27-го тура в Житомире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

УПЛ, 27-й тур

"Полесье" - "Александрия" - 1:2

Голы: Батиста, 45+1 - Калюжный, 32, Цара, 78

Удаления: Майсурадзе (П), 51

Как прошла игра

"Александрия" начала поединок первым номером и уже на 8-й минуте едва не получила право на пенальти. Футболист гостей Кравченко упал в штрафной после контакта с Сарапием и лучший отечественный арбитр - Николай Балакин, который обслуживал поединок, без колебаний указал на 11-метровую отметку. Однако, после просмотра ВАР, также решительно отменил свое решение. Так что хозяева отделались легким испугом.

В середине тайма произошел неприятный эпизод: столкнулись житомирец Батиста и александриец Калюжный. Последний получил рассечение, но впоследствии вернулся с перебинтованной головой.

Более того, именно он открыл счет точным резким ударом из-за пределов штрафной площади: мяч в притирку со штангой влетел в ворота.

У хозяев не было шансов отыграться вплоть до компенсированного к первому тайму времени. Но первая осмысленная атака "Полесья" завершилась голом. Назаренко подал в штрафную на Гуцуляка, тот пробил не очень удачно, но ситуацию спас Батиста, который оказавшись в нужном месте в нужное время, сыграл на добивании.

С оглядкой на то, что хозяева сравняли счет, второй тайм обещал быть интересным и конкурентным. Но уже на 51-й минуте "Полесье" осталось в меньшинстве: за вторую желтую с поля удалили Майсурадзе.

Оказавшись в сложном положении, подопечные Имада Ашура еще по инерции выдали опасную атаку: лицом к лицу с голкипером гостей Ермаковым выбегал тот же Батиста. Но, понятно, что в неполном составе сражаться на равных житомирцы уже не могли.

А "Александрия" своей возможностью взять три балла прекрасно воспользовалась. Победный гол записал на свой счет лучший игрок "Александрии" в матче - Цара. Албанец отличился в третьей игре подряд. К тому же, в отчетном поединке - записал на свой счет еще и голевую передачу: это именно он ассистировал в первом тайме Калюжному.

Как результат повлияет на положение команд

"Александрия", несмотря на то, что играла с более серьезным соперником, чем "Шахтер" и "Динамо", также добыла свои три очка. Поэтому в положении лидеров ничего не изменилось.

Подопечные Руслана Ротаня с 63-мя баллами в активе все так же опережают "горняков" на шесть очков и на четыре - отстают от динамовцев.

А вот для "Полесья" осечка бесследно не прошла. "Волки" остались с 43-мя очками. Столько же имеют "Карпаты" и потенциально - "Кривбасс", у которого игра в запасе. Поэтому борьба за четвертую строчку, а с ней и за последнюю путевку в еврокубки, обостряется. Заочно она продолжится, в частности, в следующем туре. В нем "Полесье" 9 мая дома примет "Динамо", а "Александрия", 11-го - сыграет во Львове с "Карпатами".

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