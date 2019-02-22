Автор голу в ворота "Ювентуса" визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Годін став автором одного з м'ячів мадридського "Атлетіко"

Уругвайский защитник мадридского "Атлетико" Диего Годин признан лучшим футболистом недели по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

33-летний игрок провел на поле всю игру и отличился вторым голом в ворота туринского "Ювентуса" (2:0).

На звание лучшего игрока недели также претендовали полузащитник "Баварии" Тьяго Алькантара, хавбек "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг и защитник "Лиона" Джейсон Денайер.

Напомним, УЕФА объяснил решение арбитра Дамира Скомина отменить гол защитника "Аякса" Николаса Тальяфико в ворота "Реала".