Автопилот Boeing 737 можно сломать за 100 долларов: ученые показали как

Ученые продемонстрировали, как с помощью устройства стоимостью менее 100 долларов можно перехватить управление автопилотом Boeing 737. Аппаратная атака позволяет вмешиваться в работу бортового компьютера и уродовать данные, которые видит экипаж.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на WIRED .

Для проведения атаки ученые разработали миниатюрный плагин с Wi-Fi-модулем, подключаемым к сервисному порту, расположенному под незакрытым внешним люком самолета.

Технику подключения назвали Bus Driver. Она основана на усилении электрического сигнала в шине данных, соединяющей бортовой компьютер Flight Management Computer и дисплей управления Multipurpose Control Display Unit.

Присылая импульсы с более высокой силой тока, чем в штатных системах, пристрой глушит реальные команды и замещает их хакерскими.

Шина данных - это канал связи (набор проводников или виртуальных линий), используемый для передачи информации между разными компонентами компьютера или другой электронной системы (прим. ред.).

Сценарии влияния и скрытые манипуляции

Установка плагина позволяет реализовать ряд опасных сценариев без ведома экипажа .

Каких именно?

Изменение маршрута: хакер может отдаленно корректировать точки полета в автопилоте, отклоняя самолет от курса, заставляя его заходить в воздушное пространство других государств или выводить в зону истощение топлива.

Подделка расчетов взлета: подмена показателей наружной температуры или общего веса борта приводит к ошибочному расчету разгона. Это чревато выкаткой за пределы взлетно-посадочной полосы.

Блокировка уведомлений: благодаря манипуляциям с шиной данных фальшивые параметры не отображаются на главном экране пилота, создавая дезориентацию во время критических ситуаций.

Хотя опытный пилот может перехватить управление в ручном режиме, незначительные корректировки (например, изменение курса на несколько градусов над океаном) могут остаться незамеченными до момента возникновения аварийной ситуации.

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Реакция производителя и способы защиты

Компания Boeing, проинформированная о проблеме еще шесть лет назад, отметила, что существующие уровни защиты в реальных условиях существенно ограничивают осуществимость таких атак.

Со всем тем, разработчики не выпускали оперативной технической поправки.

Ученые отмечают: обнаруженный вектор требует пересмотра моделей угроз, актуальных в XXI веке.

Простейшим оперативным решением является физическая демонтаж или заливка порта эпоксидной смолой, тогда как в долгосрочной перспективе авиаотрасль должна внедрить криптографическую аутентификацию сигналов внутри бортовых сетей.