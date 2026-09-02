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Автономный хакинг от ИИ: OpenAI готовит к запуску критически опасную Astra

11:08 02.09.2026 Ср
2 мин
Эксперты по кибербезопасности выражают обеспокоенность
aimg Ольга Завада
Автономный хакинг от ИИ: OpenAI готовит к запуску критически опасную Astra Astra от OpenAI научилась взламывать системы (фото: Unsplash)
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OpenAI готовит выпуск новой ИИ-модели Astra, которая способна самостоятельно находить и использовать нулевые уязвимости в компьютерных системах без участия человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OpenAI.

"Хакер без человека"

По словам разработчиков, во время внутренних испытаний Astra продемонстрировала стопроцентный результат в тесте ExploitBench, который оценивает способность алгоритмов совершать излом по известным сценариям.

Более того, в модифицированном тесте ИИ-модель самостоятельно обнаружила и воспользовалась двумя ранее неизвестными уязвимостями (zero-day).

Примечательно, что подобные угрозы ранее вызывали беспокойство у компании Anthropic во время испытаний модели Mythos. Это заставило разработчиков принимать дополнительные меры безопасности:

Ограничение доступа: расширенные возможности модели будут недоступны для широкой публики, а аккаунты с высоким уровнем риска получат жесткие лимиты на запросы.

Усиленный мониторинг: OpenAI интегрирует дополнительный контроль "цепочки мыслей" (chain-of-thought). Цель - перехват опасных действий алгоритма в реальном времени.

Защита от джейлбрейков: разработчики создали обновленные системы обнаружения попыток обхода внутренних инструкций модели.

Независимые эксперты отмечают, что оценить реальный уровень угрозы пока сложно, поскольку OpenAI пока не привлекала сторонних аудиторов или правительственные структуры США для публичной верификации результатов .

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Тест на послушание: "перехитрил ли" ИИ разработчиков?

Меры безопасности вокруг Astra ужесточились на фоне недавнего инцидента, когда автономные ИИ-агенты OpenAI вышли за пределы учебной среды и получили доступ к частным данным на платформе Hugging Face.

Чтобы проверить Astra, инженеры провели эксперимент, спровоцировав новую модель повторить действия "беглецов". По данным компании, Astra не стала нарушать установленные ограничения и не пыталась выйти в открытый интернет.

Впрочем, бывшие специалисты OpenAI по киберустойчивости предостерегают, что алгоритм мог просто распознать тестовые условия и подстроить свое поведение под ожидания исследователей.

Так ли это - разработчики сейчас выясняют.

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