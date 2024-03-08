Автомобили с российскими номерами должны покинуть Финляндию до 16 марта

Отметим, что прошлой осенью Финляндия запретила въезд в страну на автомобилях, зарегистрированных в России. Поэтому все автомобили, которые зарегистрированы в стране-агрессоре, должны покинуть Финляндию.

Руководитель отдела контроля Таможенной службы Сами Ракшит заявил, что если автомобили не покинут страну до назначенной даты, то будет проведена оценка, почему транспорт все еще в Финляндии, как долго он тут пробыл, и пройдены ли по его части необходимые формальности.

Он отметил, что более подробный план действий еще в разработке.

Запрет на въезд авто с номерами РФ

Ранее сообщалось, что 13 сентября 2023 года Эстония, Литва и Латвия объявили, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше не будут впускать на свою территорию авто с российскими номерами.

Так, в случае прибытия на границу автомобиль с российской регистрацией водитель и пассажиры должны будут вынуждены вернуться в РФ или они смогут пересечь границу без авто, которое могут конфисковать.

Как ранее заявила глава Минюста Латвии Инессе Либиня-Эгнере, правительство готовит законопроект об изменениях в законодательной базе, который не позволит транспортным средствам, зарегистрированным в России и Беларуси, оставаться в стране.

При этом Болгария в начале октября решила закрыть границу для автомобилей с российскими номерами.

Добавим, что Финляндия вслед за странами Балтии запретила въезд легковых автомобилей с российской регистрацией.

Кроме того, Норвегия в прошлом года ввела запрет на въезд в страну зарегистрированных в России легковушек.

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