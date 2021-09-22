Зеленському доповіли про замах на Шефіра. Його реакція буде найближчим часом

Президенту України Володимиру Зеленському оперативно доповіли про замах на його помічника Сергія Шефіра . Публічна реакція президента буде найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-секретаря президента Сергія Никифорова.

"Незважаючи на ніч, Володимиру Зеленському оперативно доповіли про інцидент і продовжують надавати всю необхідну інформацію. Публічна реакція президента на подію також скоро буде", - зазначив він.

Никифоров додав, що"виконавець замаху, а також замовники та їх поплічники не зможуть уникнути покарання". За його словами, курс Офісу президента на детінізацію і деолігархізацію не зміниться.