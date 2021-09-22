Зеленському доповіли про замах на Шефіра. Його реакція буде найближчим часом
Президенту України Володимиру Зеленському оперативно доповіли про замах на його помічника Сергія Шефіра. Публічна реакція президента буде найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-секретаря президента Сергія Никифорова.
"Незважаючи на ніч, Володимиру Зеленському оперативно доповіли про інцидент і продовжують надавати всю необхідну інформацію. Публічна реакція президента на подію також скоро буде", - зазначив він.
Никифоров додав, що"виконавець замаху, а також замовники та їх поплічники не зможуть уникнути покарання". За його словами, курс Офісу президента на детінізацію і деолігархізацію не зміниться.
Нагадаємо, раніше в Офісі президента зв'язали замах на Шефіра з активною політикою Зеленського.
Також стало відомо, що до розслідування замаху підключилася Служба безпеки України.