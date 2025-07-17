Утренний удар по Кривому Рогу: на месте попадания возник пожар, есть раненая (фото)
Российские войска сегодня утром, 17 июля, атаковали дронами Кривой Рог Днепропетровской области. В результате возник пожар, есть раненый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС и Telegram руководителя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
"В Кривом Роге из-за атаки БпЛА пострадала 43-летняя женщина. Ей оказали помощь на месте", - отметил Лысак.
По его словам, пожар, который возник в результате вражеских ударов беспилотниками, спасатели потушили. По данным ГСЧС, на месте удара работали психологи.
Удар РФ по Украине 17 июля
Напомним, что сегодня ночью, 17 июля, войска РФ атаковали Украину дронами с нескольких направлений.
Так, около полуночи прогремели взрывы в Днепре и городе Самар из-за атаки российских дронов. В городе вспыхнули пожары, получили повреждения предприятия и есть пострадавшие среди гражданских жителей.
По данным ОВА, в областном центре погиб один человек, еще 5 человек пострадали. Мужчины 35, 37, 40 и 52 лет госпитализированы. Трое из них - в тяжелом состоянии. 70-летний пострадавший лечится дома. Кроме того, в городе возникло сразу несколько пожаров, обстрелом повреждены предприятия.
По данным ВСУ, удары наносились с трех направлений. Противовоздушной обороной сбито 36 вражеских дронов на севере и востоке страны. Кроме того, 5 дронов-имитаторов - локально потеряны. Также зафиксировано попадание 23 беспилотников в 5 локациях.
Также сегодня утром враг нанес серию дроновых ударов по Черкасской области вблизи Канева и по Кривому Рогу.
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